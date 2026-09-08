Raser les élèves ne fera pas augmenter leur moyenne

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0 0 08 septembre 2026 2026-09-08T11:16:00+02:00 Modifier ce post

Raser les élèves ne fera pas augmenter leur moyenne. Les établissements peuvent fixer des règles concernant la tenue et le comportement afin de mainte

Raser les élèves ne fera pas augmenter leur moyenne


Raser les élèves ne fera pas augmenter leur moyenne

Raser les élèves ne fera jamais augmenter leur moyenne en classe. La coupe de cheveux n’a aucun lien avec les capacités intellectuelles ou les performances scolaires. Pour améliorer les résultats, l’école doit surtout miser sur l’enseignement, l’accompagnement et le suivi des élèves.

Lorsqu’un élève rencontre des difficultés, les réponses les plus utiles sont le soutien scolaire, le dialogue avec les enseignants et les parents, ainsi qu’un accompagnement adapté. Une sanction liée à l’apparence ne permet pas, à elle seule, de résoudre les problèmes d’apprentissage.

La discipline reste toutefois importante dans le milieu scolaire. Les établissements peuvent fixer des règles concernant la tenue et le comportement afin de maintenir un environnement favorable aux études. Mais ces règles doivent être proportionnées et ne pas faire oublier la mission principale de l’école.

Une tête rasée ne révise pas les leçons et ne fait pas les devoirs. Ce qui permet à un élève d’obtenir de meilleures notes, c’est son travail, sa régularité, sa motivation et la qualité de l’encadrement dont il bénéficie.

La question mérite donc d’être posée : faut-il davantage s’intéresser à la coupe de cheveux des élèves ou à leurs résultats scolaires ?

La priorité devrait être l’éducation et la réussite. Les cheveux ne passent pas les examens : ce sont les connaissances et le travail de l’élève qui font la différence.

La rédaction de Mohéli Matin

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