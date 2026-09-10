Port de Bangoma : L'inauguration est prévue en 2028

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0 0 10 septembre 2026 2026-09-10T17:16:00+02:00 Modifier ce post

Port de Bangoma : L'inauguration est prévue en 2028. La production des blocs nécessaires aux ouvrages portuaires s’est accélérée ces derniers mois, do

Port de Bangoma : L'inauguration est prévue en 2028

Port de Bangoma : les travaux avancent


Le chantier du port de Bangoma à Mohéli se poursuit à un rythme soutenu. Le projet prévoit notamment un quai de 256 mètres et une aire de stockage de 12 800 m². L'inauguration est prévue en 2028.

Réalisés par l’entreprise égyptienne Arab Contractors, les travaux comprennent la construction d’un quai maritime de 256 mètres de long, d’une aire de stockage de 12 800 m², soit près de 1,3 hectare, ainsi que des infrastructures destinées aux passagers et aux petites embarcations.

La production des blocs nécessaires aux ouvrages portuaires s’est accélérée ces derniers mois, donnant davantage de visibilité à l’avancement du chantier. Des retards ont néanmoins été enregistrés, notamment en raison de contraintes d’approvisionnement.

D’un coût estimé à 60 millions d’euros, le projet vise à moderniser les infrastructures maritimes de Mohéli et à améliorer le transport des personnes et des marchandises.

KADAIDINE DJAZA AHMED
Mohéli Matin

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