Plus de 100 migrants débarquent à Mohéli

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0 0 14 septembre 2026 2026-09-14T11:44:00+02:00 Modifier ce post

Plus de 100 migrants débarquent à Mohéli. Deux bateaux des garde-côtes se sont rendus sur place pour accompagner l’intervention, notamment la désinfec

Environ 116 migrants à bord d’un nouveau bateau


Plus de 100 migrants débarquent à Mohéli

Un nouveau bateau transportant environ 116 migrants a débarqué à Mohéli ce lundi 14 septembre 2026. La Police, la Gendarmerie nationale, la COSEP, le Croissant-Rouge ainsi que les garde-côtes de Mohéli et d’Anjouan se sont mobilisés pour sécuriser les lieux et procéder aux premières mesures sanitaires.

Deux bateaux des garde-côtes se sont rendus sur place pour accompagner l’intervention, notamment la désinfection de l’embarcation. Les autorités attendent désormais les instructions pour décider si les migrants seront autorisés à débarquer ou s’ils seront directement reconduits vers leurs pays d’origine.

Selon les premières informations recueillies sur place, les migrants seraient notamment originaires de République démocratique du Congo, du Burundi et de Tanzanie. Des femmes enceintes et des enfants figureraient parmi les passagers.

À bord, ils disposeraient principalement de farine de manioc et d’une citerne d’eau pour leur alimentation et leur approvisionnement. La situation reste sous surveillance, dans l’attente des décisions des autorités compétentes.

Mohéli Matin

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