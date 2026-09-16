Participation aux manifestations de mai : Des élèves exclus du lycée Saïd Mohamed Cheikh !

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0 0 16 septembre 2026 2026-09-16T10:17:00+02:00 Modifier ce post

Participation aux manifestations de mai : Des élèves exclus du lycée Saïd Mohamed Cheikh ! Ces manifestations étaient présentées comme pacifiques. Les

Des élèves écartés du lycée Saïd Mohamed Cheikh toujours sans solution


Participation aux manifestations de mai : Des élèves exclus du lycée Saïd Mohamed Cheikh !

Des élèves du lycée Saïd Mohamed Cheikh seraient toujours sans établissement après des décisions d’exclusion prises par le proviseur à la suite de leur participation aux manifestations de mai dernier, au cours desquelles ils réclamaient notamment le retour des enseignants en classe.

Ces manifestations étaient présentées comme pacifiques. Les élèves manifestants avaient d’ailleurs été reçus au ministère de l’Éducation pour faire part de leurs revendications.

Depuis la rentrée, certains peinent toutefois à trouver un nouvel établissement. Pour certaines familles, le privé reste inaccessible en raison des frais de scolarité. D’autres élèves n’avaient pas prévu de changer d’établissement cette année et se retrouvent contraints de chercher une solution dans l’urgence.

Parmi eux figureraient également des élèves qui doivent passer le baccalauréat, ce qui suscite des inquiétudes quant à leurs conditions de préparation.

Face à cette situation, une clarification du Ministère De L'Éducation Nationale, est attendue, ainsi que des mesures permettant aux élèves concernés de poursuivre leur scolarité.

Houssamidineben Ahmed

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