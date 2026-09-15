Participation aux manifestations de mai : Des élèves du lycée Saïd Mohamed Cheikh auraient été radiés

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0 0 15 septembre 2026 2026-09-15T11:36:00+02:00 Modifier ce post

Participation aux manifestations de mai : Des élèves du lycée Saïd Mohamed Cheikh auraient été radiés. Selon les éléments recueillis, ces décisions co

Lycée Saïd Mohamed Cheikh


Participation aux manifestations de mai : Des élèves du lycée Saïd Mohamed Cheikh auraient été radiés

Plusieurs élèves du lycée Saïd Mohamed Cheikh auraient été radiés par le proviseur à la suite de leur participation aux manifestations du mois de mai dernier, organisées notamment pour réclamer le retour des enseignants dans les salles de classe.

Selon les éléments recueillis, ces décisions concerneraient des élèves ayant pris part aux rassemblements. Les motifs précis et les conditions dans lesquelles les radiations auraient été décidées restent toutefois à clarifier.

Face à cette situation, le ministre de l’Éducation est appelé à se saisir du dossier afin de vérifier si les procédures disciplinaires ont été respectées et d’apporter des réponses claires aux élèves concernés et à leurs familles.

Le ministère de l’Éducation est donc attendu sur ce dossier
Affaire à suivre.

Houssamidineben Ahmed

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