New York : une diplomatie comorienne au service du développement, de la souveraineté et du multilatéralisme. Cette démarche correspond à une réalité g

New York : une diplomatie comorienne au service du développement, de la souveraineté et du multilatéralisme







Les rencontres tenues à New York par Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, les 20 et 21 septembre 2026, méritent d’être regardées au-delà de leur dimension protocolaire. Les rencontres tenues à New York par Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, les 20 et 21 septembre 2026, méritent d’être regardées au-delà de leur dimension protocolaire.





Elles traduisent une démarche diplomatique qui place simultanément trois enjeux au cœur de l’action internationale des Comores : la défense des intérêts d’un petit État insulaire, la mobilisation des financements pour le développement et le renforcement de la place des Comores dans le système multilatéral.





1. Les Comores portent la voix des petits États insulaires





La rencontre avec Dr Khalilur Rahman, Président de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, revêt une importance particulière.





Les échanges ont porté sur le changement climatique, la perte de biodiversité, la montée du niveau de la mer, les conséquences des conflits et les vulnérabilités propres aux petits États insulaires en développement. Le compte rendu officiel des Nations Unies confirme que le Président Azali Assoumani a appelé l’Assemblée générale à prendre en considération l’impact combiné des conflits et du climat sur ces États. (Nations Unies)





Cette démarche correspond à une réalité géopolitique : pour un pays insulaire comme l’Union des Comores, les questions climatiques et environnementales ne sont pas seulement des sujets écologiques. Elles touchent directement au développement économique, à la sécurité alimentaire, aux ressources marines, aux infrastructures et, à terme, à la souveraineté nationale.





La diplomatie comorienne cherche ainsi à inscrire les préoccupations du pays dans les grands débats internationaux.





1. De la diplomatie politique à la diplomatie économique





La rencontre avec Mme Anna Bjerde, Directrice générale des Opérations de la Banque mondiale, constitue un autre volet important de cette séquence diplomatique. L’enjeu central est ici celui de la transformation des engagements internationaux en projets concrets pour la population comorienne.





Le développement des infrastructures, l’accès à l’énergie, l’amélioration des services publics, la résilience climatique et la création d’opportunités économiques nécessitent des financements importants. La Banque mondiale fait d’ailleurs partie des partenaires déjà engagés dans plusieurs programmes concernant les Comores.





Il appartient désormais aux autorités comoriennes de maintenir un dialogue constant avec ces institutions afin que les annonces, les accords et les engagements puissent se traduire par des réalisations mesurables sur le terrain.





1. Le partenariat avec la Banque africaine de développement : accélérer l’exécution





La rencontre avec Mme Marie-Laure Akin-Olugbade, Vice-Présidente principale du Groupe de la Banque africaine de développement, s’inscrit dans la même logique. La BAD a indiqué que Mme Akin-Olugbade avait échangé avec le Président Azali Assoumani sur les priorités de développement des Comores et les possibilités d’appui dans le cadre du Document de stratégie pays 2026-2031. (LinkedIn)





C’est un élément particulièrement important. Pour l’Union des Comores, la question n’est pas uniquement de rechercher de nouveaux financements. Elle est également de transformer rapidement les financements mobilisés en projets visibles, utiles et durables. La réussite du Plan Comores Émergent dépendra donc autant de la capacité à mobiliser des ressources que de la capacité à assurer leur bonne utilisation, leur décaissement effectif, leur suivi et leur impact économique et social.





1. Le multilatéralisme comme espace de défense des intérêts nationaux





La rencontre avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le 21 septembre, vient compléter cette séquence.





Elle place la relation entre les Comores et les Nations Unies dans une dimension politique plus large : développement, résilience climatique, paix, coopération internationale et défense des intérêts des États vulnérables.





Il faut également replacer cette rencontre dans le contexte de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale, dont le thème est : « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui apporte des résultats pour tous ». (Nations Unies). Pour les Comores, le multilatéralisme représente un cadre dans lequel un petit État dispose d’une tribune et d’un espace de dialogue avec les grandes puissances comme avec les autres pays en développement.





1. Une diplomatie qui doit désormais produire des résultats





La succession de ces rencontres permet d’identifier une ligne de fond : faire de la diplomatie un instrument au service du développement national. Mais la diplomatie ne peut être évaluée uniquement au nombre de rencontres réalisées.





Le véritable enjeu sera désormais de mesurer les résultats :





* combien de projets seront effectivement financés ?

* quels financements seront effectivement décaissés ?

* quelles infrastructures seront réalisées ?

* combien d’emplois seront créés ?

* quels progrès seront enregistrés dans l’énergie, l’eau, la santé, l’éducation et les transports ?

* quels mécanismes permettront d’assurer la transparence et le suivi des investissements ?

C’est à travers ces indicateurs que les engagements internationaux pourront être appréciés concrètement.





1. Une présence comorienne qui doit s’inscrire dans la durée





Cette séquence new-yorkaise montre également que la diplomatie comorienne ne peut plus être conçue uniquement comme une succession de sommets et de cérémonies. Elle doit s’inscrire dans une stratégie permanente de partenariat, notamment avec les Nations Unies, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les autres institutions multilatérales.





Le contexte international actuel renforce d’ailleurs l’importance de cette approche. Le Président de la 81ᵉ Assemblée générale a lui-même placé la restauration de la confiance, le dialogue et la recherche de résultats au cœur de son mandat. (Nations Unies).





Ainsi, faire de la diplomatie un levier de transformation.





En tant que Président du RDDC, je considère que les échanges conduits à New York doivent être analysés comme une étape dans la construction d’une diplomatie comorienne davantage orientée vers les résultats.





La défense du climat, la préservation de la biodiversité marine, la souveraineté, la mobilisation des financements et la réalisation des projets structurants sont étroitement liées. Le défi de l’Union des Comores est désormais de transformer la reconnaissance et les partenariats internationaux en résultats concrets pour les Comoriens.





La présence du Président Azali Assoumani auprès des principales institutions multilatérales rappelle également une réalité : dans un monde marqué par les crises géopolitiques, les changements climatiques et les nouvelles recompositions économiques, les petits États doivent faire entendre leur voix, défendre leurs intérêts et construire des partenariats capables de soutenir leur développement.





New York ne doit donc pas être seulement le lieu des rencontres diplomatiques. Il doit être le point de départ d’engagements dont les résultats devront être visibles aux Comores.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du CRC

Paris, le 22 septembre 2026