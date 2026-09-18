Neuvième tir d’explosifs à la carrière de Domoni

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0 0 18 septembre 2026 2026-09-18T16:46:00+02:00 Modifier ce post

Neuvième tir d’explosifs à la carrière de Domoni. Les opérations seront réalisées en étroite coordination avec les forces armées, les services de gend

Neuvième tir d’explosifs à la carrière de Domoni


Neuvième tir d’explosifs à la carrière de Domoni

Dans le cadre du projet de construction du port de Boingoma, nous informons les populations concernées que le neuvième tir d’explosifs à la carrière de Domoni est prévu le lundi 21 septembre 2026.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exploitation de la carrière et nécessitera l’utilisation d’explosifs pour le déroctage et le concassage des roches. Afin de garantir la sécurité de tous, nous invitons l’ensemble des populations concernées à respecter strictement les consignes suivantes :

  • Rester informé des annonces et des mises à jour relatives à l’horaire et au déroulement de l’opération.
  • Respecter strictement les zones de sécurité qui seront établies autour de la carrière pendant les opérations de tir. Il est impératif de ne pas pénétrer dans ces zones afin d’éviter tout risque d’accident.
  • Signaler immédiatement aux responsables des opérations tout comportement suspect ou toute situation préoccupante.
  • Collaborer avec les équipes présentes sur le terrain, qui resteront disponibles pour répondre aux préoccupations de la communauté.

Les opérations seront réalisées en étroite coordination avec les forces armées, les services de gendarmerie, le COSEP ainsi que les autres structures compétentes chargées de la sécurité des personnes et des biens.

Une campagne de sensibilisation est menée afin d’informer les populations des zones concernées, notamment Domoni et Hoani, ainsi que les usagers de la route reliant Fomboni à Miringoni, sur les mesures de sécurité à respecter pendant l’opération de tir.

Nous comptons sur la coopération, la vigilance et la compréhension de tous afin de garantir le bon déroulement de cette opération dans les meilleures conditions de sécurité.
Merci de votre coopération et de votre compréhension.

PICMC-Comores

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