Najda, Belou : une plainte qui soulève d'autres questions. Ce que je sais Belou a tenu publiquement des propos sur les instructions qu’il aurait reçue

Najda, Belou : une plainte qui soulève d'autres questions







Najda et Belou ont, selon les informations qui me sont parvenues, porté plainte à la suite des accusations publiques de Salim Hafi. Najda et Belou ont, selon les informations qui me sont parvenues, porté plainte à la suite des accusations publiques de Salim Hafi.





Une audience serait prévue ce jeudi 24 septembre. Ils ont le droit de défendre leur honneur, et Salim Hafi devra répondre de ses paroles devant la justice.





Mais une question politique me préoccupe. Salim Hafi affirme rester fidèle à Azali Assoumani, qu’il présente comme son père adoptif depuis 1999.





Comment un homme qui revendique une telle proximité peut-il mettre aussi ouvertement en cause des responsables du parti présidentiel ?





Azali désapprouve-t-il ses déclarations, ou préfère-t-il laisser cette confrontation suivre son cours ?

Je me demande si Nadjida et Belou ne risquent pas de se retrouver isolés dans un conflit interne au pouvoir. C’est mon interrogation, pas une information dont je détiendrais la preuve. Je ne sais pas si Azali intervient dans cette affaire, et personne ne devrait prétendre connaître à l’avance l’issue du procès.





Ce que je sais, Belou a tenu publiquement des propos sur les instructions qu’il aurait reçues d’Azali, puis a présenté des excuses en publique. Azali n'aime pas ça. Quant à Najda, sa famille a choisi, lors des obsèques de son oncle, de ne pas confier à Azali la direction de la prière funéraire, alors qu’il était présent, AZALI n'aime pas ça. Ces épisodes peuvent nourrir des interprétations politiques. Ils ne prouvent ni une vengeance ni une intervention du président dans la procédure judiciaire.





Je demande donc que l’audience se déroule librement, que Salim Hafi précise ses accusations et produise ses preuves, et que Najda et Belou puissent répondre pleinement. Si des fonds de la CRC sont en cause, les comptes doivent aussi être examinés avec sérieux. Une querelle entre proches du pouvoir ne doit ni condamner des personnes sans preuve, ni empêcher le peuple comorien de connaître la vérité.





Professeur Bashrahil