Moroni : Un feu s'est déclaré entre la Direction Générale des Impôts et la faculté Imam Chafiou. Il est fortement déconseillé de brûler des déchets à.



Aux environs de 15h00, ce samedi 12 septembre 2026, la Sécurité Civile a été alertée d’un incendie qui s’est déclaré à Moroni, domaine du défunt prince Said Ibrahim entre la Direction Générale des Impôts et la faculté Imam Chafiou. Les équipes de secours-incendie sont rapidement intervenus afin de stopper la propagation des flammes. L’incendie a été maîtrisé aux alentours de 16h30. Aux environs de 15h00, ce samedi 12 septembre 2026, la Sécurité Civile a été alertée d’un incendie qui s’est déclaré à Moroni, domaine du défunt prince Said Ibrahim entre la Direction Générale des Impôts et la faculté Imam Chafiou. Les équipes de secours-incendie sont rapidement intervenus afin de stopper la propagation des flammes. L’incendie a été maîtrisé aux alentours de 16h30.





La Sécurité Civile rappelle à la population qu’en cette période où la végétation et les déchets secs peuvent favoriser la propagation rapide des flammes. Il est fortement déconseillé de brûler des déchets à proximité des habitations, des établissements scolaires et universitaires, des routes, des zones boisées ou de toute autre zone présentant un risque de propagation rapide des flammes. Sous l’effet du vent, un feu initialement maîtrisé peut rapidement devenir incontrôlable et mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.





En cas de départ de feu ou de situation d’urgence, la population est invitée à alerter immédiatement les services de secours au 111 ou 112 (Huri) et 113 (Telma).





Direction Générale de la Sécurité Civile - Comores