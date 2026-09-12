Moroni : Un feu s'est déclaré entre la Direction Générale des Impôts et la faculté Imam Chafiou

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 12 septembre 2026 2026-09-12T18:01:00+02:00 Modifier ce post

Moroni : Un feu s'est déclaré entre la Direction Générale des Impôts et la faculté Imam Chafiou. Il est fortement déconseillé de brûler des déchets à.

Moroni : Un feu s'est déclaré entre la Direction Générale des Impôts et la faculté Imam Chafiou

Aux environs de 15h00, ce samedi 12 septembre 2026, la Sécurité Civile a été alertée d’un incendie qui s’est déclaré à Moroni, domaine du défunt prince Said Ibrahim entre la Direction Générale des Impôts et la faculté Imam Chafiou. Les équipes de secours-incendie sont rapidement intervenus afin de stopper la propagation des flammes. L’incendie a été maîtrisé aux alentours de 16h30.

La Sécurité Civile rappelle à la population qu’en cette période où la végétation et les déchets secs peuvent favoriser la propagation rapide des flammes. Il est fortement déconseillé de brûler des déchets à proximité des habitations, des établissements scolaires et universitaires, des routes, des zones boisées ou de toute autre zone présentant un risque de propagation rapide des flammes. Sous l’effet du vent, un feu initialement maîtrisé peut rapidement devenir incontrôlable et mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.

En cas de départ de feu ou de situation d’urgence, la population est invitée à alerter immédiatement les services de secours au 111 ou 112 (Huri) et 113 (Telma).

Direction Générale de la Sécurité Civile - Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières