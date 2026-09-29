Mohéli : Un nouveau bâtiment pour la Direction régionale de la sécurité civile

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0 0 29 septembre 2026 2026-09-29T13:09:00+02:00 Modifier ce post

Mohéli : Un nouveau bâtiment pour la Direction régionale de la sécurité civile. Le projet prévoit également le renforcement des systèmes d’alerte préc

Sécurité Civile : Un nouveau bâtiment pour renforcer la sécurité civile à Mohéli


Mohéli : Un nouveau bâtiment pour la Direction régionale de la sécurité civile

La Direction régionale de la sécurité civile de Mohéli disposera prochainement d’un nouveau bâtiment à Fomboni, grâce à l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Le projet s’inscrit dans le programme TIAEWS/HADHARI, financé par la République populaire de Chine.

Cette nouvelle infrastructure vise à renforcer les capacités des services de sécurité civile, notamment en matière de coordination, d’alerte et de réponse aux catastrophes. Le délai d’exécution des travaux est fixé à 12 mois à compter de juin 2026, soit une livraison prévue au cours de l’année 2027.

Le projet prévoit également le renforcement des systèmes d’alerte précoce aux Comores, afin d’améliorer l’anticipation et la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles. Le nouveau bâtiment doit offrir de meilleures conditions de travail aux services de secours et renforcer leur capacité d’intervention face aux inondations, fortes pluies, glissements de terrain et autres situations d’urgence.

Si l’attribution du marché est intervenue en septembre mais que le délai court depuis juin, il vaut mieux éviter de présenter septembre comme le début des travaux.

La rédaction de Mohéli Matin

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