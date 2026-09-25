Mayotte : une question de souveraineté et de droit international. Cette position s’inscrit dans une histoire diplomatique ancienne au sein des Nations

DU DISCOURS DU PRÉSIDENT AZALI ASSOUMANI À LA 81ᵉ SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES





New York, 24 septembre 2026







Le discours prononcé par Son Excellence le Président de l’Union des Comores, AZALI Assoumani, à la tribune de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies s’inscrit dans une vision politique qui place les Comores dans le débat international autour de trois principes fondamentaux : la souveraineté, le respect du droit international et la solidarité entre les nations. Le discours prononcé par Son Excellence le Président de l’Union des Comores, AZALI Assoumani, à la tribune de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies s’inscrit dans une vision politique qui place les Comores dans le débat international autour de trois principes fondamentaux : la souveraineté, le respect du droit international et la solidarité entre les nations.





Au-delà des mots, cette intervention revêt une importance particulière pour notre pays, car elle réaffirme devant la communauté internationale une position constante de l’État comorien concernant l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, notamment la question de Mayotte.





Mayotte : une question de souveraineté et de droit international





La phrase prononcée par le Chef de l’État « Les Comoriens sont chez eux à Mayotte » constitue le cœur politique de son intervention sur cette question.





Cette position s’inscrit dans une histoire diplomatique ancienne au sein des Nations Unies. Lors de l’admission des Comores à l’ONU en 1975, la résolution 3385 de l’Assemblée générale a rappelé la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, comprenant notamment Grande-Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. (Bibliothèque numérique des Nations Unies⁠).





L’Assemblée générale a ensuite adopté, le 21 octobre 1976, la résolution 31/4 consacrée spécifiquement à la question de l’île comorienne de Mayotte. Cette résolution s’inscrit dans la continuité des positions antérieures de l’ONU sur l’unité territoriale de l’archipel. (Bibliothèque numérique des Nations Unies⁠.





Ainsi, le rappel effectué par le Président Azali devant la tribune mondiale n’est pas un sujet nouveau dans la diplomatie comorienne : il réinscrit la question de Mayotte dans le cadre plus large du droit international, de la décolonisation et du respect de l’intégrité territoriale.





Une bataille diplomatique qui dépasse les Comores





L’un des éléments importants du discours présidentiel réside également dans son appel à la solidarité africaine.





Le Président Azali rappelle implicitement que la question de Mayotte ne concerne pas uniquement les Comores et la France : elle s’inscrit également dans l’histoire de la décolonisation du continent africain et dans le principe du respect des frontières et de l’intégrité territoriale des États.





Cette dimension africaine est politiquement importante. Elle invite les États du continent à maintenir un dialogue fondé sur les principes qu’ils défendent eux-mêmes dans les enceintes internationales : souveraineté, indépendance, intégrité territoriale et règlement pacifique des différends.





Le multilatéralisme comme instrument diplomatique





Le discours présidentiel ne s’est toutefois pas limité à la question de Mayotte.

La paix, le développement, les changements climatiques, la sécurité et l’avenir du multilatéralisme occupent une place centrale dans les débats internationaux auxquels les petits États insulaires sont particulièrement exposés.





Quelques jours auparavant, lors d’une rencontre avec le Président de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale, le Président Azali avait déjà insisté sur les conséquences des conflits et du changement climatique pour les petits États insulaires en développement, ainsi que sur les enjeux de paix, de sécurité et de souveraineté dans l’océan Indien. (Organisation des Nations Unies⁠￼)

Cette approche permet aux Comores de replacer leurs préoccupations nationales dans des problématiques internationales plus larges.





L’unité nationale comme force diplomatique





La référence du Président Azali à l’écrivain africain Chinua Achebe « Nous nous réunissons parce que c’est bien de le faire. Continuons donc avec l’esprit d’équipe et profitons du pouvoir de la solidarité » donne également une dimension politique particulière à son intervention.





Elle rappelle une réalité essentielle : dans les grandes batailles diplomatiques, la crédibilité d’un État repose aussi sur sa capacité à présenter une position nationale cohérente et durable.

Sur la question de Mayotte, la continuité de la position comorienne au sein des Nations Unies constitue précisément l’un des éléments majeurs de cette diplomatie.





La position du Mouvement RDDC





Pour le Mouvement RDDC, le discours prononcé à New York doit être analysé comme une réaffirmation de la place des Comores dans le concert des nations et de leur volonté de défendre leurs intérêts par les voies diplomatiques et multilatérales.









Notre mouvement considère que la question de Mayotte doit continuer à être portée avec constance, responsabilité, dialogue et attachement au droit international, sans jamais perdre de vue les réalités humaines qui unissent les populations de l’archipel.





Le Mouvement RDDC réaffirme également l’importance d’une diplomatie comorienne forte, structurée et soutenue par l’ensemble des forces vives de la Nation, y compris sa diaspora.





Ainsi une question qui demeure au cœur de la diplomatie comorienne





Le discours du Président Azali Assoumani à la 81ᵉ Assemblée générale des Nations Unies aura donc permis de rappeler que, pour les autorités comoriennes, la question de Mayotte demeure une question de souveraineté, d’intégrité territoriale et de droit international.





Les références historiques aux résolutions des Nations Unies donnent à cette position un cadre diplomatique qui mérite d’être connu et étudié avec précision. La résolution 3385 de 1975 et la résolution 31/4 de 1976 constituent notamment des textes importants de l’histoire du dossier à l’ONU. (Bibliothèque numérique des Nations Unies⁠￼)





Pour le Mouvement RDDC, l’enjeu est désormais de poursuivre cette démarche avec unité, constance et responsabilité, tout en renforçant la présence diplomatique et la voix des Comores dans les institutions internationales.

La souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores restent au cœur de la position défendue par les autorités comoriennes.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du CRC

Paris,le 25 septembre 2026