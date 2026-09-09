Mayotte-Anjouan : combien de drames faudra-t-il encore avant de dire stop ? Nous sommes en Afrique. Nous parlons d’un peuple, d’une histoire et d’un t

Mayotte-Anjouan : combien de drames faudra-t-il encore avant de dire stop ?







Ce qui m’intrigue aujourd’hui, ce n’est plus seulement ce que font les gouvernements successifs qui dirigent notre pays. Et je précise bien : je ne parle pas uniquement du régime d’Azali Assoumani. Tous les gouvernements qui se sont succédé aux Comores portent, à des degrés différents, une part de responsabilité dans la situation que nous vivons. Ce qui m’intrigue aujourd’hui, ce n’est plus seulement ce que font les gouvernements successifs qui dirigent notre pays. Et je précise bien : je ne parle pas uniquement du régime d’Azali Assoumani. Tous les gouvernements qui se sont succédé aux Comores portent, à des degrés différents, une part de responsabilité dans la situation que nous vivons.





Ce qui me préoccupe davantage, ce sont les drames humains auxquels nous assistons presque quotidiennement entre Anjouan et Mayotte.





Et aujourd’hui encore, un kwassa-kwassa aurait chaviré entre Anjouan et Mayotte, avec, selon les premières informations, des victimes à déplorer. Une nouvelle tragédie qui nous rappelle brutalement que cette route maritime ne peut plus continuer à être transformée en cimetière de notre jeunesse.





Des jeunes prennent la mer au péril de leur vie. Des familles attendent des nouvelles. Des corps sont parfois retrouvés, quand ils le sont. Et pendant ce temps, nous continuons comme si cette tragédie était devenue une fatalité.





Non. Ce n’est pas une fatalité.





Nous sommes en Afrique. Nous parlons d’un peuple, d’une histoire et d’un territoire que les Comoriens considèrent comme un ensemble. La question de Mayotte demeure une question nationale pour les Comores. Mais cette revendication territoriale ne peut pas rester uniquement un slogan politique répété dans les discours officiels pendant que notre jeunesse continue de mourir en mer.





Il faut avoir le courage de le dire : la vie d’un jeune Comorien vaut plus que tous les discours diplomatiques.





La France défend ses intérêts. C’est le principe même des relations internationales : chaque nation défend ses intérêts. Mais alors, pourquoi nos dirigeants ne défendraient-ils pas, eux aussi, avec la même détermination, les intérêts de leur propre peuple ?





Pourquoi privilégier les intérêts politiques, les réseaux et parfois les intérêts familiaux au détriment d’une jeunesse qui ne demande qu’une chose : pouvoir vivre dignement chez elle ?





Je demande donc aux dirigeants comoriens de sortir de ce cinéma diplomatique permanent. Nous ne pouvons pas continuer à condamner les drames après chaque naufrage, organiser quelques déclarations officielles, puis retourner aux mêmes habitudes.





Il faut agir.





Il faut créer des perspectives économiques pour la jeunesse. Il faut renforcer les relations avec Mayotte tout en maintenant notre position politique. Il faut trouver des mécanismes permettant aux familles séparées par cette situation de circuler et de vivre dans la dignité. Il faut surtout empêcher que la traversée de quelques dizaines de kilomètres devienne un voyage sans retour.





Et puisqu’on parle de responsabilité historique, rappelons-nous que Michel Baladur est mort la semaine dernière. Son nom reste associé, dans la mémoire politique comorienne, à une période particulièrement importante dans l’histoire de la séparation entre les populations des îles.





Mais le temps n’est plus aux spectacles politiques.

Le temps est venu de regarder la réalité en face.





Monsieur le Président Azali Assoumani, si vous souhaitez rester au pouvoir, souvenez-vous d’une chose essentielle : ce n’est pas la France qui vous mettra au pouvoir à vie. Ce sont les Comoriens qui vous donnent leur mandat.





Ne l’oubliez jamais.





L’Afrique a changé. Les peuples africains ont changé. Les nouvelles générations observent, questionnent et refusent de plus en plus les vieux discours qui ne produisent aucun résultat concret.





À un moment donné, gouverner signifie aussi protéger son peuple.





Alors, au-delà des querelles partisanes, au-delà d’Azali, de Sambi, de Ikililou ou de tous ceux qui ont gouverné avant eux, posons-nous la vraie question :





Combien de jeunes Comoriens devons-nous encore perdre entre Anjouan et Mayotte avant que nos dirigeants décident enfin de dire : ça suffit ?





Chaque nation défend ses intérêts.





Il est temps que les Comores défendent réellement les leurs : leur jeunesse, leur dignité et la vie de leur peuple.





ISMAEL De Charif