Maman Gondwana : le monde est fou, mais le monde est bon ! L’homme vient à peine d’honorer son grand mariage qu’il découvre soudain une réalité univer

Maman Gondwana : le monde est fou, mais le monde est bon !







Cette semaine, au Gondwana, on aura presque tout vu ! On dirait même que c’est peut-être la dernière semaine de l’année 2029 : chacun veut repartir avec tout ce qui bouge dans son bureau, avant que quelqu’un ne ferme définitivement la porte derrière lui ! Cette semaine, au Gondwana, on aura presque tout vu ! On dirait même que c’est peut-être la dernière semaine de l’année 2029 : chacun veut repartir avec tout ce qui bouge dans son bureau, avant que quelqu’un ne ferme définitivement la porte derrière lui !





Commençons par le commencement.





Au secrétariat du gouvernement, nous avons eu droit à un spectacle digne des grands magiciens. Un ordinateur magique, capable de sortir directement de sa bouche les messages des internautes ! Là, franchement, même Belou et son entourage ont dû rester bouche bée.





Pour réaliser un tel numéro, il faut quand même être un magicien de très haut niveau : quelques cartes dans les mains, un petit tour de passe-passe et, hop ! On nous fait apparaître un mort encore en prison.





Les Comoriens pensaient que ce serait déjà le grand spectacle de la semaine. Mais au Gondwana, il ne faut jamais sous-estimer le scénario : lorsqu’une scène devient trop embarrassante, une autre scène encore plus surréaliste arrive rapidement pour la faire oublier.





Et cette fois-ci, c’est notre ministre de l’Éducation qui entre en scène.





L’homme vient à peine d’honorer son grand mariage qu’il découvre soudain une réalité universitaire qui semble lui avoir échappé : il y aura beaucoup d’étudiants cette année !





Et là, grande révélation : il faut maintenant trouver des logements pour installer les étudiants. Alors on regarde partout… les bâtiments, les salles, les espaces disponibles… et même les cuisines de nos mamans pourraient devenir des résidences universitaires !





Oui, mes chers Gondwanais, le monde est fou… mais le monde est bon !





Pendant ce temps, nos mamans restent assises, silencieuses, avec une seule question dans la tête :





« Mais alors, où allons-nous faire nos ukumbi à la fin du mois de Maoulid ? »





Parce qu’au Gondwana, quand l’État manque de salles pour les étudiants, il ne faut jamais chercher très loin.





Il suffit parfois de regarder du côté de la maison de maman.





Après tout, pourquoi construire des infrastructures universitaires quand nos cuisines sont déjà là ?





Maman Gondwana, elle, n’a plus qu’à surveiller sa marmite… et son ukumbi !





ISMAEL De Charif