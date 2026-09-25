L’échéance de 2029, un rendez-vous qui inquiète le pouvoir

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0 0 25 septembre 2026 2026-09-25T17:03:00+02:00 Modifier ce post

L’échéance de 2029, un rendez-vous qui inquiète le pouvoir. Les avocats, les magistrats ainsi que les banquiers du régime doivent, eux aussi, faire tr

L’échéance de 2029, un rendez-vous qui inquiète le pouvoir


L’échéance de 2029, un rendez-vous qui inquiète le pouvoir

Selon la constitution d'Azali Assoumani, son mandat présidentiel arrive à terme dans moins de deux ans, pour laisser le tour à un président anjouanais.

Je souhaite donc mettre en garde la population et l’appeler à faire très attention. Car l’actuel président n’aurait, selon cette lecture, aucun intérêt à ce que la paix règne jusqu’aux élections présidentielles prévues en 2029 et à devoir laisser le tour à l’île d’Anjouan, d’où est originaire l’ancien président Sambi, condamné à la réclusion à perpétuité.

Azali et sa clique savent très bien qu’ils risqueraient alors de devoir rendre des comptes et de finir en prison.

Les avocats, les magistrats ainsi que les banquiers du régime doivent, eux aussi, faire très attention. Parce que nous savons très bien comment fonctionne le système. Ce n’est plus le moment d’intimider les gens avec la menace de prison, de censure ou de licenciement abusif derrière un pouvoir qui est éphémère.

Mohamed Abdoul Bastoi

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