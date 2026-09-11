Le grand mariage face à ses propres contradictions. De plus en plus, nous entendons parler de situations dans lesquelles le mari demande à récupérer..

Le grand mariage face à ses propres contradictions







Le combat continue pour changer les mentalités dans notre pays : « Pula ya maendeleo ». Le combat continue pour changer les mentalités dans notre pays : « Pula ya maendeleo ».





Ces derniers temps, nous assistons à des scènes qui, autrefois, auraient paru inimaginables. Dans nos villes et nos villages, certaines pratiques liées au grand mariage, qui étaient autrefois considérées comme sacrées et incontestables, commencent à produire des conflits allant parfois jusqu’à la justice.





Parmi ces nouvelles situations figure notamment la restitution des cadeaux offerts par le mari à son épouse.





Dans la tradition comorienne, le mtawo occupe une place particulière. Il peut notamment être constitué d’un ensemble de bijoux en or ou de pièces d’argent, présentés sous différentes formes sur un plateau, généralement lors du dernier jour des cérémonies du grand mariage. Ce jour-là, souvent un dimanche, les villageois se mobilisent pour accompagner les cadeaux, parfois avec la dot et d’autres biens, jusqu’à la maison nuptiale.





Cette pratique possède une dimension sociale, familiale et symbolique profonde.





Mais que se passe-t-il lorsque le mariage tourne mal ?





De plus en plus, nous entendons parler de situations dans lesquelles le mari demande à récupérer, voire à être remboursé de certains cadeaux qu’il avait offerts. Les familles entrent alors en conflit, les tensions s'aggravent et certaines affaires finissent devant les tribunaux.





C’est précisément là que nous devons poser une question sérieuse : quelles sont aujourd’hui les règles du grand mariage face à ce genre de situation ?





Ceux qui refusent tout débat sur la réforme du grand mariage doivent également répondre à cette question. Si nous considérons que les règles traditionnelles sont suffisantes, alors il faut être capables de dire clairement ce que prévoient ces règles lorsqu’un couple se sépare, lorsqu’un conflit familial éclate ou lorsqu’une personne réclame la restitution de cadeaux offerts publiquement pendant les cérémonies.





Nous ne pouvons pas continuer à considérer le grand mariage comme une institution intouchable tout en refusant de réfléchir à ses conséquences dans la société actuelle.





Réformer ne signifie pas détruire notre tradition.





Au contraire, une réforme réfléchie peut permettre de préserver ce qui fait la richesse de notre culture tout en évitant que certaines pratiques deviennent une source de conflits, d'endettement, d'humiliation ou même d'affrontements entre familles et villages.





Aujourd’hui, certaines de ces affaires arrivent déjà devant la justice. Mais demain, jusqu’où peuvent-elles aller si nous ne faisons rien ?





Il est donc temps que les notables, les responsables coutumiers, les familles, les intellectuels, les juristes et surtout les jeunes acceptent d’ouvrir un véritable débat national sur l’évolution du grand mariage.





Notre culture mérite d’être préservée, mais elle mérite également d’être réfléchie, adaptée et encadrée.





Le véritable progrès n’est pas de renier notre tradition.

Le véritable progrès est de savoir faire évoluer nos traditions sans perdre notre identité.





« Pula ya maendeleo » : le développement commence aussi par le courage de regarder nos propres pratiques en face.





ISMAEL De Charif