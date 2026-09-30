La région de Hamahamet en deuil ! Le temps ayant passé, je mesure aujourd'hui le courage dont il a dû faire preuve en défendant l'idée de pluralité su



Je suis très peiné d'apprendre le décès de Mohamed Ben Charaf, qui fut à la fois le Kayim par excellence, un orateur hors pair et un entrepreneur social dont l'activité a largement profité à la population, notamment de notre région du Hamahamet. Il était par exemple le propriétaire de l'unique véhicule de transport desservant cette région pendant longtemps. Je suis très peiné d'apprendre le décès de Mohamed Ben Charaf, qui fut à la fois le Kayim par excellence, un orateur hors pair et un entrepreneur social dont l'activité a largement profité à la population, notamment de notre région du Hamahamet. Il était par exemple le propriétaire de l'unique véhicule de transport desservant cette région pendant longtemps.





Aussi loin que remontent mes souvenirs, je vois un homme préoccupé par le sort des autres, un homme extrêmement courageux et un homme indépendant. Il ne détournait jamais le regard pour ne pas voir l'injustice.





Le temps ayant passé, je mesure aujourd'hui le courage dont il a dû faire preuve en défendant l'idée de pluralité sur la scène politique, dans un environnement qui était loin d'y être préparé.





Je présente mes condoléances à sa famille en pensant notamment à notre ancien député Kamar Ez-zamane, à mon camarade de collège Mohamed Chanfiou et à mon ami Thani. Que tous les autres membres de sa famille trouvent ici l'expression de ma sympathie en ce moment douloureux pour nous tous.





Mgu namrehemu.





Ali Moindjié