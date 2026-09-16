Jeux des Îles de l’océan Indien, août 2027 : une victoire pour le pays, pas pour un camp. Ces Jeux doivent nous permettre de tester notre capacité à c

Jeux des Îles de l’océan Indien, août 2027 : une victoire pour le pays, pas pour un camp







Les Jeux des Îles de l’océan Indien doivent devenir une cause nationale. Pas une affaire de gouvernement. Pas une opération de communication. Pas un nouveau terrain de confrontation entre pouvoir et opposition. Une cause nationale. Les Jeux des Îles de l’océan Indien doivent devenir une cause nationale. Pas une affaire de gouvernement. Pas une opération de communication. Pas un nouveau terrain de confrontation entre pouvoir et opposition. Une cause nationale.





Nous avons devant nous une occasion exceptionnelle de montrer ce que notre pays est capable de réaliser lorsqu’il décide de se mobiliser. Et cette occasion prend une dimension particulière : nous avons longtemps été incapables d’accueillir ces Jeux. Nous devons maintenant démontrer que nous avons appris, que nous avons progressé et que nous sommes capables d’assumer un rendez-vous régional de cette importance. Notre crédibilité est directement engagée.





Mais la question ne concerne pas uniquement notre capacité à organiser une compétition sportive.





Ces Jeux doivent nous permettre de tester notre capacité à construire, à coordonner, à anticiper, à accueillir, à transporter, à soigner, à sécuriser et surtout à mobiliser toute une nation autour d’un même objectif.





Les jeunes sportifs de l’océan Indien doivent être accueillis avec le respect, la considération et la qualité d’organisation qu’ils sont en droit d’attendre. Et notre jeunesse doit pouvoir regarder ces Jeux comme autre chose qu’une parenthèse de quelques semaines.





Les infrastructures construites doivent constituer un véritable héritage. Des équipements utiles, durables, accessibles et pensés pour les besoins du pays après les Jeux. Mais pour réussir cela, le gouvernement doit accepter une chose essentielle : cette réussite ne lui appartiendra pas. Elle appartiendra au pays.





Il faut donc sortir de la logique de communication politique permanente, des cérémonies d’autosatisfaction et de la tentation de transformer chaque réalisation publique en opération de promotion du pouvoir.





Les Jeux ne doivent pas devenir une congrégation politique à ciel ouvert.

Le gouvernement doit laisser de côté l’ego, l’orgueil et les réflexes de récupération. Ce que nous demandons n’est pas de diminuer son rôle. Nous lui demandons, au contraire, de prendre toute la mesure de sa responsabilité. Et cette responsabilité commence par la transparence.





Nous voulons savoir où nous en sommes. Pas dans six mois. Pas à la veille de l’ouverture. Maintenant. Régulièrement. Publiquement.





Où en sont les infrastructures ?

Quels montants ont été engagés ?

Quels investissements restent à réaliser ? Quels besoins ne sont toujours pas couverts ? Quelles difficultés ont été rencontrées ?

Quels sont les délais réels ?





Mais aussi :





Sommes-nous prêts en matière d’hébergement ?

De transport ?

De sécurité ?

De santé ?

D’accueil des délégations ?

De restauration ?

De préparation et d’accompagnement de nos athlètes ?





Nous devons pouvoir suivre la préparation des Jeux comme nous suivrons les compétitions : avec attention, avec intérêt et avec la volonté de contribuer à leur réussite. Des conférences régulières de compte rendu doivent être organisées. Pas des conférences destinées à aligner les bonnes nouvelles. Des rendez-vous où l’on présente l’état réel du projet, où l’on reconnaît les difficultés et où l’on explique comment elles sont prises en charge. Parce que la transparence ne doit pas être considérée comme une faiblesse du gouvernement.





C’est au contraire la meilleure manière de créer la confiance et de mobiliser les compétences disponibles dans le pays.





Des entreprises peuvent apporter leur savoir-faire. Des associations peuvent contribuer. Des collectivités peuvent accompagner. Des professionnels peuvent proposer des solutions. Des citoyens peuvent s’engager. La diaspora peut également être mobilisée. Encore faut-il leur dire clairement où nous en sommes et de quoi nous avons besoin. C’est cela, une véritable démarche inclusive.





Nous pouvons être profondément opposés sur la conduite politique du pays et considérer que certaines décisions du gouvernement sont mauvaises. Mais cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître qu’une réussite des Jeux serait une réussite pour tous. Nous devons donc faire un choix :





soit nous considérons ces Jeux comme une vitrine politique du pouvoir ;

soit nous décidons d’en faire un projet collectif qui permette au pays de démontrer ses capacités et de préparer son avenir. Pour ma part, je choisis la deuxième voie. Je veux que nous réussissions ces Jeux. Mais je veux aussi que nous les réussissions dans la transparence, dans la responsabilité et dans le rassemblement.





Le gouvernement doit conduire le projet. Mais le pays doit pouvoir y prendre part. Parce qu’au bout du compte, lorsque les délégations repartiront, ce ne sera pas le gouvernement qui restera avec les infrastructures. Ce sera le pays.





Et ce seront nos jeunes qui devront en bénéficier. Alors dépassons les clivages lorsqu’ils empêchent d’avancer. Mais ne confondons jamais rassemblement et silence. Nous pouvons soutenir la réussite des Jeux tout en exigeant des comptes. Nous pouvons contribuer sans renoncer à notre esprit critique. Nous pouvons nous rassembler sans nous aligner.





Réussir les Jeux des Îles doit être notre ambition commune.

Faire de leur réussite un bien collectif doit être notre exigence.





Dini Nassur