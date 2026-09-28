« J’ai appris, avec une tristesse infinie, la disparition du colonel Naoufal »

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 28 septembre 2026 2026-09-28T22:07:00+02:00 Modifier ce post

J’ai appris, avec une tristesse infinie, la disparition du colonel Naoufal. Homme d’engagement et de devoir, il a consacré sa vie au service de la Rép

« J’ai appris, avec une tristesse infinie, la disparition du colonel Naoufal »

J’ai appris, avec une tristesse infinie, la disparition du colonel Naoufal.

Homme d’engagement et de devoir, il a consacré sa vie au service de la République. Avec cette exigence rare qui donne au verbe « servir » toute sa grandeur, il a su élever la fonction qu’il avait choisie au rang d’un véritable sacerdoce : celui de l’honneur, du devoir et de la fidélité à la Nation.

Sa mémoire restera attachée aux valeurs qu’il n’a cessé d’incarner, avec une constance et une dignité qui appellent le respect : l’honneur et la loyauté.

À sa famille, à ses proches et à ses frères d’armes qui ont eu le privilège de servir à ses côtés, j’adresse mes condoléances les plus sincères et les plus attristées.

Inna liLlahi wa inna ilayhi raji’un

Houmed MSAIDIE

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières