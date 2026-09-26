Hommage à Nour El Fathou Azali, au service de l’action gouvernementale. Derrière les décisions annoncées publiquement, il existe un travail permanent

Hommage à Nour El Fathou Azali, au service de l’action gouvernementale







Dans la conduite des affaires de l’État, certaines responsabilités exigent discrétion, rigueur, disponibilité et un profond sens du devoir. La fonction de Secrétaire général du Gouvernement en est une parfaite illustration. Dans la conduite des affaires de l’État, certaines responsabilités exigent discrétion, rigueur, disponibilité et un profond sens du devoir. La fonction de Secrétaire général du Gouvernement en est une parfaite illustration.





À ce titre, Nour El Fathou Azali mérite que l’on rende hommage à son engagement au service de l’action gouvernementale et de la Nation.





Au quotidien, son travail s’inscrit dans une mission essentielle : accompagner les orientations du Gouvernement, assurer le suivi des décisions et contribuer à la coordination nécessaire au bon fonctionnement de l’État.





Derrière les décisions annoncées publiquement, il existe un travail permanent de préparation, de coordination et de suivi. C’est dans cette dimension souvent discrète de l’action publique que se mesure également l’importance de la fonction de Secrétaire général du Gouvernement.





L’engagement de Nour El Fathou Azali rappelle qu’au-delà des discours politiques, servir l’État exige de la constance, de la responsabilité et une réelle disponibilité au service de l’intérêt général.





Dans une période où les Comores poursuivent leurs ambitions de développement, la mobilisation de chaque responsable public compte. La coordination de l’action gouvernementale, le suivi des priorités nationales et la continuité de l’État sont des responsabilités qui demandent engagement et détermination.





Rendre hommage à Nour El Fathou Azali, c’est saluer un engagement au service du Gouvernement, de l’État et de la Nation.





Mobilisons-nous pour l’avenir





Aujourd’hui, plus que jamais, les Comores ont besoin d’une mobilisation collective autour du travail, de la responsabilité et de l’intérêt général. Les défis sont nombreux, mais notre ambition doit être plus forte que les difficultés.





Soutenons les efforts engagés, encourageons ceux qui travaillent au service de l’État et faisons de la cohésion nationale une force pour notre pays.





Parce que le développement des Comores est l’affaire de tous, chacun doit prendre sa part de responsabilité.





Ensemble, dans la confiance, la responsabilité et l’action, faisons avancer les Comores.





Au service de l’État. Au service de la Nation. Au service de l’avenir des Comores.





Moussa Abdallah Idrisse