Fomboni : Une Journée de sensibilisation consacrée à la prévention des violences contre les mineures. Cette rencontre a notamment porté sur le renforc

Fomboni : Une Journée de sensibilisation consacrée à la prévention des violences contre les mineures







Ce lundi 7 septembre 2026 — Le premier substitut du procureur s’est rendu ce lundi au commissariat central de Fomboni dans le cadre d’une journée de sensibilisation destinée à renforcer la collaboration entre les services judiciaires et la Police nationale. Ce lundi 7 septembre 2026 — Le premier substitut du procureur s’est rendu ce lundi au commissariat central de Fomboni dans le cadre d’une journée de sensibilisation destinée à renforcer la collaboration entre les services judiciaires et la Police nationale.





Cette rencontre a notamment porté sur le renforcement du travail de prévention, ainsi que sur la nécessité d’une meilleure prise en charge des situations impliquant les mineurs, particulièrement face aux agressions et aux différentes formes de violences dont ils peuvent être victimes.





À travers cette initiative, les autorités judiciaires et policières réaffirment leur volonté de renforcer la prévention, la protection des mineurs et la coordination entre les différents acteurs, afin de contribuer davantage à la sécurité et à la protection de la population.





Police Nationale