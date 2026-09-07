Fomboni : Une Journée de sensibilisation consacrée à la prévention des violences contre les mineures

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 07 septembre 2026 2026-09-07T18:34:00+02:00 Modifier ce post

Fomboni : Une Journée de sensibilisation consacrée à la prévention des violences contre les mineures. Cette rencontre a notamment porté sur le renforc

Fomboni : Une Journée de sensibilisation consacrée à la prévention des violences contre les mineures


Fomboni : Une Journée de sensibilisation consacrée à la prévention des violences contre les mineures

Ce lundi 7 septembre 2026 — Le premier substitut du procureur s’est rendu ce lundi au commissariat central de Fomboni dans le cadre d’une journée de sensibilisation destinée à renforcer la collaboration entre les services judiciaires et la Police nationale.

Cette rencontre a notamment porté sur le renforcement du travail de prévention, ainsi que sur la nécessité d’une meilleure prise en charge des situations impliquant les mineurs, particulièrement face aux agressions et aux différentes formes de violences dont ils peuvent être victimes.

À travers cette initiative, les autorités judiciaires et policières réaffirment leur volonté de renforcer la prévention, la protection des mineurs et la coordination entre les différents acteurs, afin de contribuer davantage à la sécurité et à la protection de la population.

Police Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières