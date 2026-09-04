Décès du Grand notable Abal Aziri : Message du chef du gouvernement Nour El-Fath Azali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 04 septembre 2026 2026-09-04T12:16:00+02:00 Modifier ce post

Décès du Grand notable Abal Aziri : Message du chef du gouvernement Nour El-Fath Azali. En ces circonstances douloureuses, je tiens, en mon nom et au

Décès du Grand notable Abal Aziri : Message du chef du gouvernement Nour El-Fath Azali

Le Grand notable Abal Aziri n’est plus.

Sa disparition plonge dans le deuil tout un pays, une région, une ville, ainsi que sa famille et ses proches.

À travers sa perte, Mitsoudjé voit disparaître un homme digne, respecté et de grande valeur, dont l’humanisme, la sagesse et la dignité ont profondément marqué tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

En ces circonstances douloureuses, je tiens, en mon nom et au nom de ma famille, à adresser mes sincères et profondes condoléances à ses enfants, à ses proches et à toutes celles et tous ceux qui l’ont connu et apprécié.

Puisse Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorder Son pardon et l’accueillir dans Son vaste Paradis.

Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille dans cette douloureuse épreuve.

Nour El-Fath Azali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières