Comores, un pays en chantier mais qu’on s’obstine à ne pas voir. C’est à partir de cette réalité qu’il faut regarder le bilan politique d’Azali Assoum

Comores, un pays en chantier mais qu’on s’obstine à ne pas voir







Le 4 août 1990, à Koimbani, une ampoule s’allumait pour la première fois sur le réseau public d’électricité, alors appelé EEDC. Je faisais mon entrée en 6e. Jusqu’à mon baccalauréat en 1998, j’ai grandi et étudié dans la lumière. Le 4 août 1990, à Koimbani, une ampoule s’allumait pour la première fois sur le réseau public d’électricité, alors appelé EEDC. Je faisais mon entrée en 6e. Jusqu’à mon baccalauréat en 1998, j’ai grandi et étudié dans la lumière.





Puis vint l’obscurité. En 2008, après cinq années d’études en France, je suis revenu à Koimbani. Pendant quatre semaines, je n’ai pas eu une seule goutte d’électricité à la maison. En 2010, puis en 2015, la situation était toujours aussi difficile. Entre-temps, les routes s’étaient dégradées et certaines régions semblaient s’éloigner les unes des autres.





C’est à partir de cette réalité qu’il faut regarder le bilan politique d’Azali Assoumani depuis 2016.





À partir de 2018, les choses ont progressivement changé. Dans la région Oichili-Dimani, la réhabilitation de plusieurs axes a contribué au désenclavement des localités. Des routes ont été réhabilitées sur les différentes îles. Des forages et des travaux d’adduction d’eau ont été engagés. Le nouvel hôpital El-Maarouf est devenu l’un des grands chantiers sanitaires du pays, avec encore, en 2026, des marchés d’équipements médicaux et informatiques en cours de déploiement.





Et il y a désormais l’énergie solaire.





Le 6 septembre 2026, des centrales photovoltaïques financées par le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement ont été inaugurées aux Comores, pour une capacité cumulée d’environ plus de 20 MW. Celle d’Oichili représente à elle seule plus de 18 MW de capacité installée, même si une partie seulement est injectée immédiatement dans le réseau.





Ce projet s’inscrit dans une coopération engagée plusieurs années auparavant. En janvier 2019, le Fonds d’Abou Dhabi avait annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars pour soutenir les projets de développement comoriens ; l’accord avait été signé avec le gouvernement comorien par Mohamed El-Amine Souef, alors ministre des Affaires étrangères.





À cela s’ajoutent les infrastructures sportives des Jeux des îles de l’océan Indien de 2027 dont un gymnase et une piscine olympique à Mitsoudjé, le futur village des Jeux à Mwandzaza-Djumbe et autres équipements sportifs et logistiques. Une délégation du Comité international des Jeux a déjà inspecté ces chantiers en avril 2026. Mais plusieurs infrastructures restent encore en chantier. Il faut donc à la fois reconnaître les avancées et regarder lucidement les délais.





Voilà pourquoi le bilan doit être politique, mais surtout factuel.





Tout n’est pas réussi. Tout n’est pas achevé. Tout ne fonctionne pas encore comme il le faudrait. Mais tout n’est pas non plus immobile, encore moins à décrier comme le font certains détracteurs.





Le véritable débat devrait alors porter sur les coûts, les délais, la qualité des ouvrages, leur fonctionnement, leur impact réel sur la population et leur viabilité après construction.





Le problème du débat public comorien, tellement nous sommes habitués à raisonner villageois, cette attitude nous fait que nous transformions parfois si ce n'est souvent la politique en concours de dénégation.





Pendant que nous admirons les chantiers du Burkina Faso avec IB, nous oublions de regarder les nôtres. Quelle contradiction ?





Notre pays n'a jamais été aussi en chantier après Ali Soilihi, qu'il l'est aujourd'hui. Il faut le reconnaître honnêtement. L’électricité, les routes, l’eau, l’hôpital, les infrastructures sportives...etc. ce ne sont pas encore les signes d’un pays arrivé à destination. Mais ce sont les signes d’un pays qui avance, avec ses réussites, ses retards, ses insuffisances et ses défis.





Le bilan d’Azali ne doit certes être ni un hymne ni un procès. Mais accordons y un fait : c'est un inventaire très nécessaire pour un pays qu'on veut développer. Et cet inventaire impose une vérité selon laquelle on peut critiquer le pouvoir sans nier les chantiers, comme on peut reconnaître les chantiers sans renoncer à critiquer le pouvoir.





Abdoulatuf Bacar