Azali Assoumani et son fils doivent dire la vérité au peuple comorien ! Le peuple comorien ne veut plus de déclarations ambiguës ni de réponses pronon

Azali Assoumani et son fils doivent dire la vérité au peuple comorien !







Depuis plusieurs jours, des mouvements inhabituels sont observés autour du pouvoir. Depuis plusieurs jours, des mouvements inhabituels sont observés autour du pouvoir.





Les Comores renforcent leur coopération sécuritaire avec la Chine, la Russie installe un ambassadeur résidant à Moroni, une mission américaine s’intéresse à la sécurité maritime et des décisions importantes semblent se préparer dans une grande opacité.





Pris séparément, chacun de ces événements peut relever de la diplomatie ordinaire. Mais lorsqu’ils surviennent presque simultanément, dans un contexte de tensions politiques, de difficultés financières et d’incertitude concernant 2029, le peuple a le droit de poser des questions.





Monsieur Azali Assoumani, que préparez-vous exactement ?

Monsieur Nour El-Fath Azali, quel rôle exercez-vous réellement au cœur du pouvoir ?

Nous ne vous accusons pas sans preuve. Nous vous demandons simplement de répondre clairement, publiquement et document à l’appui.





Des accords militaires, sécuritaires ou de renseignement ont-ils été négociés avec la Russie ou la Chine ?







Des équipements, des formateurs, des conseillers étrangers ou du matériel de surveillance doivent-ils prochainement arriver aux Comores ? Des équipements, des formateurs, des conseillers étrangers ou du matériel de surveillance doivent-ils prochainement arriver aux Comores ?

La présence simultanée de plusieurs puissances étrangères relève-t-elle d’une simple coopération diplomatique ou d’une nouvelle stratégie destinée à consolider le régime ?

Pourquoi le contenu complet de ces discussions n’est-il pas présenté au Parlement et publié à l’intention du peuple comorien ?





Existe-t-il un projet de modification de la Constitution avant 2029 ?

Azali Assoumani respectera-t-il sans ambiguïté l’alternance en faveur d’Anjouan ?

Nour El-Fath Azali confirme-t-il aujourd’hui, devant toute la nation, qu’il ne sera ni candidat ni instrument d’une succession familiale en 2029 ?

Nous attendons des réponses simples : oui ou non.

Si aucun projet secret n’existe, publiez les accords.

Si aucune succession familiale ne se prépare, engagez-vous publiquement.

Si la Constitution ne doit pas être modifiée, dites-le solennellement.

Si les coopérations étrangères servent réellement la nation, présentez-en les objectifs, les financements, les bénéficiaires et les contreparties.





Le peuple comorien ne veut plus de déclarations ambiguës ni de réponses prononcées par des intermédiaires. Il veut entendre directement Azali Assoumani et Nour El-Fath Azali.

Nous leur lançons donc un défi démocratique : publiez, expliquez et engagez-vous devant la nation.





Votre silence ne constituera pas juridiquement une preuve de culpabilité. Mais politiquement, il renforcera les inquiétudes et donnera l’impression que certaines décisions ne peuvent pas être assumées au grand jour. Le temps où quelques personnes décidaient seules de l’avenir national doit prendre fin. Les Comores n’appartiennent ni à un président, ni à son fils, ni à une famille. Elles appartiennent au peuple comorien.





Nous resterons vigilants. Nous comparerons vos paroles à vos actes. Nous examinerons chaque décret, chaque nomination, chaque mouvement militaire et chaque accord international. Monsieur Azali Assoumani, Monsieur Nour El-Fath Azali : dites maintenant la vérité au peuple. Que préparez-vous pour les Comores et pour 2029 ?

J'ai dit.





Professeur Mohamed Farid Bashrahil





Opposant comorien — Pour la transparence, l’alternance et la souveraineté du peuple

Porte-parole du GCE de son excellence Achirafi Saïd Hachim