Comores : j'ai compris que le pays est en chantier...mais que l'air que nous respirons nous met en danger. Notre parc automobile est vieillissant. Cer

Au retour aux Comores, j'ai compris que le pays est en chantier...mais que l'air que nous respirons nous met en danger







Cela fait déjà quatre jours que je suis de retour aux Comores. Contrairement à ceux qui répètent que tout va mal dans notre pays, je ne veux pas tomber dans ce discours systématique. Non, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui sont en chantier, des défis importants, mais aussi des raisons de croire que demain peut être meilleur. Cela fait déjà quatre jours que je suis de retour aux Comores. Contrairement à ceux qui répètent que tout va mal dans notre pays, je ne veux pas tomber dans ce discours systématique. Non, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui sont en chantier, des défis importants, mais aussi des raisons de croire que demain peut être meilleur.





Cependant, je veux commencer par le commencement, par une réalité qui m'a profondément surpris dès mon arrivée à Moroni. À peine deux heures après ma descente d'avion, j'ai été frappé par une toux intense. Ce qui m'a interpellé, c'est l'environnement dans lequel nous vivons, notamment la pollution liée à notre parc automobile.





En observant les véhicules qui circulent dans les rues de Moroni, je me suis posé une question simple : jusqu'à quand allons-nous accepter de respirer un air dont la qualité nous préoccupe si peu ?





Notre parc automobile est vieillissant. Certains véhicules rejettent des fumées importantes et contribuent à la dégradation de la qualité de l'air. Cette situation mérite une véritable réflexion nationale, car la pollution atmosphérique peut avoir des conséquences graves sur la santé.





Je ne prétends pas que ma toux est nécessairement due à la pollution automobile. Il faudrait des analyses médicales et environnementales pour établir les causes avec certitude. Mais mon expérience dès mon retour m'a poussé à réfléchir à un problème collectif que nous ne pouvons plus ignorer.





L'État doit prendre ses responsabilités





Je propose que l'État comorien ouvre un véritable chantier de modernisation du parc automobile.





Pourquoi ne pas donner aux propriétaires de véhicules anciens un délai d'un an pour remplacer leurs voitures par des véhicules de moins de dix ans, avec un dispositif douanier accessible, par exemple un dédouanement plafonné à 500 euros pour les véhicules répondant aux critères définis ?





Les voitures les plus polluantes pourraient être progressivement retirées de la circulation et envoyées vers une filière de mise à la casse, avec un accompagnement pour les propriétaires qui ne peuvent pas financer seuls leur remplacement.





Cette proposition doit naturellement être étudiée sur les plans économique, social et environnemental. Il faut aussi penser aux chauffeurs de taxi, aux transporteurs et aux familles qui dépendent de leur véhicule pour vivre.





La transition ne doit pas être une punition pour les plus modestes. Elle doit être une politique publique accompagnée, juste et réalisable.





La santé publique ne doit pas attendre





Nous parlons souvent de développement, de construction et d'infrastructures. C'est nécessaire. Mais à quoi sert le développement si nous ne sommes pas capables de garantir à nos enfants, à nos familles et à nos citoyens un air de qualité ?





La modernisation du parc automobile pourrait être accompagnée de contrôles techniques adaptés, de mesures de la qualité de l'air et d'une réflexion sur les transports publics.





Je suis revenu au pays avec l'envie de voir les Comores avancer. Critiquer pour critiquer ne m'intéresse pas. Mais poser des questions, proposer des solutions et demander des décisions concrètes, c'est aussi participer à la construction de notre pays.





Les Comores sont en chantier. Faisons en sorte que ce chantier ne se limite pas aux bâtiments et aux routes : qu'il concerne aussi l'air que nous respirons.





ISMAËL De Charif