Arrestation de 18 personnes à Moroni Madjadjou

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0 0 15 septembre 2026 2026-09-15T18:04:00+02:00 Modifier ce post

Arrestation de 18 personnes à Moroni Madjadjou. Selon les informations communiquées, cette opération policière avait pour objectif de procéder à des c

Arrestation de 18 personnes à Moroni Madjadjou

MORONI- MADJADJOU: Une opération de police conduit à l'interpellation de 18 personnes

Moroni, 15 septembre 2026

Une importante opération d'intervention et d'interpellation a été menée par les forces de la Police Nationale dans la soirée du lundi 14 septembre 2026, dans le secteur de Madjadjou, à Moroni.

Une opération ciblée


Selon les informations communiquées, cette opération policière avait pour objectif de procéder à des contrôles et à l'interpellation d'un groupe d'individus soupçonnés d'être impliqués dans des activités illicites liées aux jeux de hasard, à la consommation d'alcool, ainsi qu'à des faits présumés de prostitution.

Le bilan : 18 personnes interpellées


Le bilan de l'intervention fait état de 18 personnes interpellées, dont 4 femmes.

Parmi les personnes interpellées figurent 2 ressortissantes malgache.

Au cours de l'opération, plusieurs éléments de preuve en lien avec les faits reprochés ont été récupérés par les agents de la Police Nationale sur les lieux.

Garde à vue en cours


Actuellement, l'ensemble des personnes interpellées sont placées en détention au commissariat de la Police Nationale pour les besoins de l'enquête.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer le degré d'implication de chaque individu et les suites judiciaires à donner à cette affaire.

Service de communication, ministère de l'intérieur

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