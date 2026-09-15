Arrestation de 18 personnes à Moroni Madjadjou. Selon les informations communiquées, cette opération policière avait pour objectif de procéder à des c



MORONI- MADJADJOU: Une opération de police conduit à l'interpellation de 18 personnes MORONI- MADJADJOU: Une opération de police conduit à l'interpellation de 18 personnes





Moroni, 15 septembre 2026





Une importante opération d'intervention et d'interpellation a été menée par les forces de la Police Nationale dans la soirée du lundi 14 septembre 2026, dans le secteur de Madjadjou, à Moroni.





Une opération ciblée





Selon les informations communiquées, cette opération policière avait pour objectif de procéder à des contrôles et à l'interpellation d'un groupe d'individus soupçonnés d'être impliqués dans des activités illicites liées aux jeux de hasard, à la consommation d'alcool, ainsi qu'à des faits présumés de prostitution.





Le bilan : 18 personnes interpellées





Le bilan de l'intervention fait état de 18 personnes interpellées, dont 4 femmes.





Parmi les personnes interpellées figurent 2 ressortissantes malgache.





Au cours de l'opération, plusieurs éléments de preuve en lien avec les faits reprochés ont été récupérés par les agents de la Police Nationale sur les lieux.





Garde à vue en cours





Actuellement, l'ensemble des personnes interpellées sont placées en détention au commissariat de la Police Nationale pour les besoins de l'enquête.





Une enquête a été ouverte afin de déterminer le degré d'implication de chaque individu et les suites judiciaires à donner à cette affaire.





Service de communication, ministère de l'intérieur