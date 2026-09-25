Affaire Hafi-CRC : pourquoi une telle mobilisation bancaire ? Peut-on s'interroger ? Dans sa brève intervention, il affirme avoir souligné le fait que

Affaire Hafi-Crc : pourquoi une telle mobilisation bancaire ? Peut-on s'interroger ?







L’affaire opposant l’ancien ministre Mahamoud Salim Hafi à la CRC soulève une question qui dépasse les accusations elles-mêmes : pourquoi une réaction aussi rapide du secteur bancaire comorien alors que la justice n’a encore établi aucun fait ? L’affaire opposant l’ancien ministre Mahamoud Salim Hafi à la CRC soulève une question qui dépasse les accusations elles-mêmes : pourquoi une réaction aussi rapide du secteur bancaire comorien alors que la justice n’a encore établi aucun fait ?





Le 17 septembre, Hafi a affirmé sur FCBK FM, devant le journaliste Oubeidillah Mchangama disposer de documents faisant état de mouvements financiers suspects impliquant le parti au pouvoir. Des accusations graves, qui doivent naturellement être vérifiées par les autorités compétentes. Le journaliste a fait un point, vendredi 25 septembre et interpelle ceux qui l'accusent de semer une discorde.





Dans sa brève intervention, il affirme avoir souligné le fait que les papiers qui lui ont été fournis dans l'émission ne sont pas de relevés bancaires mais que M. Hafi explique le fait par une volonté personnelle de protéger ses sources.





Oubeidillah poursuit qu'il a dû même prendre le temps nécessaire avant la publication du contenu après aval de l'interviewé.





Là où cette séquence interpelle, Exim Bank Comores publie rapidement un démenti catégorique, affirmant qu’aucun compte n’est enregistré au nom de la CRC dans ses livres. Puis, le 24 septembre, la Banque centrale des Comores intervient à son tour, prenant acte du démenti d’Exim Bank et rappelant ses pouvoirs de contrôle. Bien que la Banque centrale soit dans son rôle classique de régulateur, on peut se demander pourquoi une communication aussi rapide sur une affaire qui n’a pas encore été tranchée par la justice ?





Plus troublant encore, après le communiqué et le point de presse d’Exim Bank, l’avocat de la CRC s’est exprimé en s’appuyant sur les éléments communiqués par la banque. Autre précision importante, contrairement aux interprétations laissant entendre que Hafi aurait refusé de comparaître, il s’est bien présenté au Parquet le 24 septembre avec ses avocats. L’affaire a été renvoyée au mois d’octobre.





Reste donc l’essentiel : quelles preuves Hafi détient-il réellement ? Le démenti d’Exim Bank répond à une question précise : l’existence d’un compte CRC dans ses livres. Mais il ne permet pas, à lui seul, de répondre à l’ensemble des accusations.





À ce stade, ni les accusations de Hafi ni les démentis bancaires ne constituent une décision de justice. La vérité devra sortir des documents, des vérifications contradictoires et de l’enquête judiciaire. Mais une question persiste aussi : pourquoi une telle mobilisation institutionnelle avant même que les preuves annoncées par Hafi aient été examinées publiquement par la justice ? C’est peut-être là que se trouve le véritable sujet de cette affaire.





Wait and see !





Abdoulatuf Bacar