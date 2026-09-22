Affaire Hafi : Après Sambi et Salami...qui sera le prochain? En 2020, lors d'une conférence de presse dans la même ville, entouré notamment de fundi K



«Très sincèrement, la parole de Salim Hafi mérite d'être interrogée. Qu'il choisisse de garder ses preuves pour plus tard est son droit, mais le démenti de la CRC et surtout d'Exim Bank sur l'existence du fameux compte bancaire oblige à la plus grande prudence. Ce scénario serait-il devenu sa signature ? «Très sincèrement, la parole de Salim Hafi mérite d'être interrogée. Qu'il choisisse de garder ses preuves pour plus tard est son droit, mais le démenti de la CRC et surtout d'Exim Bank sur l'existence du fameux compte bancaire oblige à la plus grande prudence. Ce scénario serait-il devenu sa signature ?





Dès 2018 déjà, il accusait le gouverneur Salami de distribuer des armes dans la médina de Mutsamudu pour combattre l’armée régulière sans jamais en apporter le moindre début de preuve.





En 2020, lors d'une conférence de presse dans la même ville, entouré notamment de fundi Koussoiy et d'autres opportunistes, il affirmait connaître dans les moindres détails les banques et les mouvements des comptes secrets de Sambi. Mais venant d’un adversaire aussi impitoyable, comment croire une seconde qu'il aurait gardé par devers lui des éléments aussi accablants sans les étaler au grand jour pour abattre ses rivaux ?





Plus récemment encore, il soutenait mordicus détenir la preuve d'une lettre de protestation de ministres contre le fils d'Azali, numéro deux de fait du régime, avant de se murer dans le silence face au démenti formel du gouvernement. S'il ne s'agit pas de décourager les rares voix qui osent encore braver un pouvoir qui nous cause tant de torts, fût-ce une voix tout juste détachée du pouvoir, une question de fond demeure: celui qui enchaîne ainsi les accusations infondées depuis des années, serait-il simplement en train d'appliquer la même recette aujourd'hui contre le régime qui l'a évincé ? Suala...»





Texte : Toufé Maecha