24 personnes arrêtées au cours d'une opération contre la délinquance

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 22 septembre 2026 2026-09-22T17:04:00+02:00 Modifier ce post

24 personnes arrêtées au cours d'une opération contre la délinquance. Cette opération avait pour objectif de prévenir de nouveaux affrontements, sécur

24 personnes arrêtées au cours d'une opération contre la délinquance


24 personnes arrêtées au cours d'une opération contre la délinquance

Face aux récents affrontements entre jeunes de plusieurs quartiers et aux incidents signalés aux abords des établissements scolaires, la Gendarmerie nationale a mené, dans la nuit de dimanche à lundi, une opération de sécurisation et de contrôle.

Quartiers concernés :


Imane • Cambodge • Mtsangani • Grimaldi • Ajao • Chindo Chamboini • Ribatu

Début de l’opération : 20h00
Fin de l’opération : 03h00

Cette opération avait pour objectif de prévenir de nouveaux affrontements, sécuriser les quartiers concernés et contribuer à la protection des établissements scolaires et de leurs abords.

Gendarmerie Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières