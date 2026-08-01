Royal Air : Le vol inaugural ​a atterri à Majunga

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 01 août 2026 2026-08-01T19:29:00+02:00 Modifier ce post

Royal Air : Le vol inaugural ​a atterri à Majunga. La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence de plusieurs hautes autorités, notamment la gouve

Royal Air : Le vol inaugural ​a atterri à Majunga


Royal Air : Le vol inaugural ​a atterri à Majunga

La compagnie Royal Aire a atterri cet après-midi à l'aéroport Amborovy - Philibert Tsiranana de Mahajanga, ouvrant ainsi officiellement la voie aux liaisons entre les Comores et Madagascar.
La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence de plusieurs hautes autorités, notamment la gouverneure de l'île autonome de Mohéli, la ministre des Transports ainsi que d'autres personnalités institutionnelles. Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières