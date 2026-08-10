Moroni a-t-elle oublié de défendre sa propre population ? Et la réaction des Moroniens présents au Madjlisse était sans équivoque : ils ont applaudi e

Moroni a-t-elle oublié de défendre sa propre population ?







J’ai longtemps pensé que Moroni pensait autrement. Je croyais que notre capitale avait une conscience politique suffisamment forte pour ne jamais accepter que les difficultés de sa population soient dissimulées derrière des considérations politiques. J’ai longtemps pensé que Moroni pensait autrement. Je croyais que notre capitale avait une conscience politique suffisamment forte pour ne jamais accepter que les difficultés de sa population soient dissimulées derrière des considérations politiques.





Mais ce qui vient de se passer me fait sérieusement douter.

Lors d’un Madjlisse à Moroni, devant le Président de la République, MOUSTOIFA CHAMSOUDDINE a eu le courage de dire à haute voix ce que beaucoup de Moroniens disent à voix basse.





Il n’a pas insulté.

Il n’a pas provoqué.

Il n’a pas manqué de respect au Président.





Il a simplement dit, avec respect et gravité :

« Moroni, Monsieur, souffre du manque d’eau et d’électricité. Nous sommes en état d’urgence. »

Cette phrase n’était pas une attaque politique.

C’était un cri de la population.





Et la réaction des Moroniens présents au Madjlisse était sans équivoque : ils ont applaudi et fait des ziguéléguélé, parce qu’ils se reconnaissaient dans ce discours.

Pourquoi ?





Parce que ceux qui vivent à Moroni savent ce qu’ils vivent.

Ils savent ce que signifie chercher de l’eau.

Ils savent ce que signifie vivre avec les coupures d’électricité.

Ils savent les conséquences que cela entraîne pour les familles, les commerces, les restaurants, les ateliers et les activités économiques.





Moustoifa n’a donc pas inventé une souffrance. Il a simplement donné une voix publique à une souffrance déjà connue.





Et pourtant, le lendemain, le discours change!

Voilà que certains responsables politiques de Moroni proches du pouvoir se précipitent pour expliquer que Moroni ne souffrirait ni de pénurie d’eau ni de pénurie d’électricité.

Et comme si cela ne suffisait pas, certains vont jusqu’à demander pardon au Président de la République.





Mais pardon pour quoi?

Pour avoir dit ce que les citoyens vivent ?

Pour avoir parlé avec respect ?





Pour avoir attiré l’attention du Président sur un problème qui touche la population ?

C’est ici que la situation devient politiquement préoccupante.

Car demander pardon au pouvoir simplement parce qu’un citoyen ou un responsable a exprimé une difficulté vécue par la population revient à envoyer un message extrêmement dangereux :

« Ne dites pas ce qui ne va pas. Dites plutôt ce que le pouvoir veut entendre. »

Est-ce vraiment cela que Moroni veut devenir ?

Où sont les voix historiques de Moroni ?





Et c’est précisément ici que je pense à des hommes comme ABASSE DJOUSS, MOUZAOIR ABDALLAH et ALI MROUDJAE.





Ces hommes appartiennent à une autre génération politique de Moroni. Ils ont connu les combats politiques, les débats, les confrontations d’idées et les exigences de la parole publique.

Je suis convaincu que s’ils étaient encore parmi nous, ils n’auraient pas accepté aussi facilement que la souffrance quotidienne de la population soit niée pour protéger une position politique.

Ils auraient probablement posé une question simple :





« Qu’est-ce qui est le plus important : protéger un poste ou protéger la population ? »

C’est cette question que Moroni doit aujourd’hui se poser.





Car ABASSE DJOUSS, MOUZAOIR ABDALLAH et ALI MROUDJAE ne représentent pas seulement une époque. Dans mon esprit, ils représentent aussi une certaine idée de la responsabilité politique : défendre la ville, défendre ses habitants et ne pas avoir peur de porter leurs préoccupations devant ceux qui gouvernent.





Moroni ne peut pas devenir une ville où certains responsables politiques sont davantage préoccupés par la défense du pouvoir que par la défense de la vie quotidienne de leurs propres citoyens.





Dire la vérité au Président n’est pas une insulte





Il faut que nous arrêtions de confondre critique et opposition, vérité et provocation, interpellation et manque de respect.





Dire au Président :





« Monsieur le Président, Moroni manque d’eau et d’électricité »

Ne signifie pas :

« Monsieur le Président, nous sommes contre vous. »





Cela signifie simplement :





« Monsieur le Président, voici ce que votre population vit. Nous vous demandons d’agir. »

Un bon responsable politique ne devrait pas cacher les problèmes au Président.

Au contraire, il devrait les lui montrer.

Car comment voulez-vous résoudre un problème si tous ceux qui vous entourent vous expliquent que tout va bien ?





Moi, je suis du côté de Moustoifa Chamsoudine

Je le dis clairement :

Je suis du côté de Moustoifa Chamsoudine dans cette affaire.

Non pas parce que je considère qu'il a toujours raison.

Mais parce que, dans ce cas précis, il a fait ce que tout responsable politique devrait pouvoir faire : parler de la réalité de sa population avec courage et respect.





Il a dit à haute voix ce que beaucoup disent à voix basse.

Et la réaction spontanée des Moroniens présents au Madjlisse les applaudissements et les ziguéléguélé montre bien qu’il ne parlait pas dans le vide.

Il parlait à une population qui se reconnaissait dans ses paroles.





Moroni doit choisir son camp





Moroni doit maintenant se poser une question fondamentale :

Sommes-nous là pour défendre les postes ou pour défendre le peuple ?

Sommes-nous là pour protéger l’image du pouvoir ou pour protéger la vie quotidienne des citoyens ?





Sommes-nous là pour demander pardon lorsqu’un problème est dénoncé, ou pour demander des solutions lorsque la population souffre ?





Moi, mon choix est clair.

Je préfère une voix qui dit la vérité avec respect à cent voix qui disent au pouvoir ce qu’il veut entendre.





Je préfère un homme qui interpelle le Président sur les difficultés de Moroni à ceux qui cherchent à convaincre tout le monde que ces difficultés n’existent pas.





Et je pense à ces anciens hommes politiques de Moroni ABASSE DJOUSS, MOUZAOIR ABDALLAH, ALI MROUDJAE qui, s’ils étaient encore là, auraient certainement beaucoup à dire face à cette nouvelle manière de faire de la politique.





Moroni ne doit pas devenir le défenseur du pouvoir contre sa propre population.

Moroni doit rester la voix de Moroni.





Et lorsqu’une population souffre, son premier devoir est de le dire.

MASKINI WO WA WUNDRONI VOWATSONA, WOWU WADAYILIA.

Moroni ne devrait pas avoir honte de dire qu’elle souffre.

Elle devrait avoir honte si elle souffre en silence pendant que ceux qui sont censés la défendre préfèrent nier sa souffrance.





Moi, je choisis la parole de Moustoifa Chamsoudine.





Abdouroihamane Moussa