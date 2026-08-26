Les chants de FAHAMWE ET WAMUUNGA : soutenez un livre pour préserver la mémoire orale des Comores. L'objectif de la campagne est fixé à 990 euros. Les

Les chants de FAHAMWE ET WAMUUNGA : soutenez un livre pour préserver la mémoire orale des Comores







La campagne de soutien et de prévente de mon livre « Les Chants de Fahamwe et Wamuunga, ou Les Complaintes de deux princesses » est officiellement lancée. La campagne de soutien et de prévente de mon livre «» est officiellement lancée.





À travers cet ouvrage, je souhaite faire découvrir, préserver et transmettre une partie importante du patrimoine culturel, historique et littéraire des Comores.





Ce livre est consacré à deux chants de lamentation issus de la tradition orale de Ngazidja : les chants de Fahamwe Athoumani et de Wamuunga Ouma Dar, deux princesses dont les voix portent la mémoire d'une tragédie familiale et politique.





À travers leurs complaintes s'expriment non seulement la douleur, mais aussi l'histoire des lignages, des rivalités entre anciens sultanats, des conflits et des transformations politiques qui ont marqué les Comores au XIXe siècle.





Quand le chant devient une source de l'histoire





Avant l'apparition des archives et de l'histoire écrite, les sociétés comoriennes transmettaient une grande partie de leur mémoire par la parole.





Les récits, les poèmes et les chants constituaient une véritable mémoire vivante. Ils permettaient de conserver le souvenir des familles, des événements, des guerres, des alliances et des drames qui ont marqué la société.





C'est cette mémoire que « Les Chants de Fahamwe et Wamuunga » souhaite mettre en lumière.





Cet ouvrage se situe ainsi à la rencontre de l'histoire, de la littérature orale, de la poésie et du patrimoine culturel. Il s'inscrit dans le prolongement du travail de recherche de Faouzia Saïd Abasse et ambitionne de rendre cette œuvre accessible à un public plus large.





Préserver les traditions orales est aujourd'hui un véritable enjeu culturel : lorsqu'elles ne sont plus transmises, elles risquent de disparaître avec ceux qui en sont les derniers détenteurs.





La voix des femmes au cœur de la mémoire collective





Ce projet met également en avant une dimension essentielle de notre histoire : la place des femmes dans la transmission de la mémoire collective.





À travers leurs chants, les femmes ont raconté la douleur, conservé le souvenir des disparus et transmis l'histoire des familles et des communautés.





Les voix de Fahamwe et Wamuunga nous rappellent ainsi que l'histoire ne se trouve pas uniquement dans les livres, les palais ou les archives officielles.





Elle se trouve aussi dans la parole, dans les émotions, dans les chants et dans la mémoire transmise de génération en génération.





Préserver ces voix, c'est préserver une partie de l'histoire des Comores.





Pourquoi soutenir ce projet ?





La prévente actuellement lancée a pour objectif de contribuer à la naissance et à la diffusion du livre.





L'objectif de la campagne est fixé à 990 euros. Les préventes permettront d'accompagner les différentes étapes de réalisation du projet, notamment la couverture, la correction, la maquette, l'impression, la promotion et la diffusion en librairies.





Plus les lecteurs seront nombreux à soutenir le projet, plus le livre pourra bénéficier d'une diffusion importante.





Plusieurs formules de soutien sont proposées, permettant notamment de recevoir le livre en version numérique ou papier, selon la contribution choisie.





Ce projet s'adresse :





aux Comoriens de l'archipel et de la diaspora ;

aux jeunes générations désireuses de mieux connaître leur patrimoine ;

aux étudiants et chercheurs ;

aux passionnés d'histoire et de littérature orale ;

aux lecteurs intéressés par la place des femmes dans l'histoire ;

à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel des Comores.





Comment soutenir le livre ?







Chaque contribution, quelle que soit son importance, constitue une participation à la sauvegarde et à la transmission de ce patrimoine. Chaque contribution, quelle que soit son importance, constitue une participation à la sauvegarde et à la transmission de ce patrimoine.





Pour soutenir le projet, participer à la prévente ou précommander le livre, cliquez sur le lien officiel de la campagne :









Vous pouvez également partager ce lien autour de vous, sur Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram et auprès de la diaspora comorienne.





Un livre ne naît jamais seul. Il a besoin de ses lecteurs, de ses soutiens et de toutes celles et ceux qui croient à l'importance de transmettre notre mémoire.





Soutenir ce projet, c'est soutenir la mémoire des Comores.