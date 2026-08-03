Le Secrétariat Général du Gouvernement recrute !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 03 août 2026 2026-08-03T11:42:00+02:00 Modifier ce post

Le Secrétariat Général du Gouvernement recrute ! Les missions, le profil recherché ainsi que les modalités de candidature sont disponibles en scannant

Le Secrétariat Général du Gouvernement recrute !

Le Secrétariat Général du Gouvernement relance un appel à candidatures pour le poste de « Chargé(e) de dossier auprès du Chef de pôle Transports ».

Les missions, le profil recherché ainsi que les modalités de candidature sont disponibles en scannant le QR code figurant sur le visuel ci-dessous.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 10 août 2026, au Secrétariat Général du Gouvernement ou envoyés par courriel à l’adresse suivante : rh@sgg.gouv.km.

Rejoignez nos équipes et contribuez, à nos côtés, à l’action publique au service des Comores. Nous avons hâte de vous accueillir !
Le Secrétariat Général du Gouvernement recrute !


PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières