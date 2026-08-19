Le corps d'un homme retrouvé plusieurs jours après sa disparition

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 19 août 2026 2026-08-19T13:45:00+02:00 Modifier ce post

Le corps d'un homme retrouvé plusieurs jours après sa disparition. En effet, le défunt avait été porté disparu depuis le vendredi 14 août vers 17h 00.

FAITS-DIVERS : LE CORPS D'UN HOMME DECOUVERT SANS VIE APRÈS ÊTRE DISPARU PLUSIEURS JOURS


Le corps d'un homme retrouvé plusieurs jours après sa disparition

Le corps de Boura, connu sous le surnom de Bogali, 68 ans, originaire Koni Djodjo (Anjouan) est découvert sans vie l'après midi de ce mercredi 19 août. La découverte macabre a eu lieu dans la campagne.

En effet, le défunt avait été porté disparu depuis le vendredi 14 août vers 17h 00. Une battue est alors menée pour retrouver le sexagénaire. Les recherches ont duré cinq jours avant que la dépouille mortelle de l'homme ne soit retrouvée dans la forêt de koni Djodjo.

La gendarmerie nationale s'est rendue sur les lieux. Pour l'heure, les circonstances de ce décès ne sont pas encore déterminées, selon nos informations.

Dhoulkarnaine Youssouf.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières