La Sonede a besoin d’être soutenue : Que l’Etat prenne ses responsabilités. En plus d’une décennie d’exercice du journalisme, j’ai pu constater que ch

La Sonede a besoin d’être soutenue : Que l’Etat prenne ses responsabilités







En plus d’une décennie d’exercice du journalisme, j’ai pu constater que chaque fois que l’électricité manquait plus que de raison (tout est relatif) à Moroni, le gouvernement mettait la main à la poche pour acheter des groupes électrogènes. C’était le cas sous Ikililou Dhoinine et c’est le cas pour l’actuel régime. « L’urgence » d’une amélioration rapide de la situation dans la capitale poussait les autorités à acheter des générateurs supposément neufs sans respecter les règles de passation de marché. En plus d’une décennie d’exercice du journalisme, j’ai pu constater que chaque fois que l’électricité manquait plus que de raison (tout est relatif) à Moroni, le gouvernement mettait la main à la poche pour acheter des groupes électrogènes. C’était le cas sous Ikililou Dhoinine et c’est le cas pour l’actuel régime. « L’urgence » d’une amélioration rapide de la situation dans la capitale poussait les autorités à acheter des générateurs supposément neufs sans respecter les règles de passation de marché.





Je félicite par ailleurs le nouveau Dg de la Sonelec qui n’a pas brandi la menace (sa nomination remonte au mois de mars 2025) d’un black-out imminent pour l’achat express de groupes électrogènes dans des conditions plus que douteuses.





Donc, je ne comprends absolument pas que le même gouvernement si prompt à acheter des groupes électrogènes ne fasse rien pour améliorer la distribution de l’eau dans Moroni.





Les Moroniens vivent une très grande souffrance. Et la question à mon sens dépasse largement la responsabilité de la Sonede. Elle doit être la PRIORITÉ du gouvernement. Il doit en toute urgence trouver une solution pérenne.





La Sonede est endettée, elle n’a clairement pas les capacités de résoudre cette crise seule. Elle a besoin d’être soutenue grandement.





L’eau est un besoin VITAL. Les autorités ne peuvent pas compter sur des livreurs d’eau pour assurer une mission de service public.





L’Etat doit rassembler tout ce qu’il compte de TÊTES PENSANTES pour résoudre durablement cette crise.





Nous n’avons pas besoin de mesurettes. Nous voulons de l’eau. Je veux avoir des robinets chez moi qui coulent et pouvoir payer à la fin du mois ma facture à la Sonede. Moi comme beaucoup trop de Moroniens dépensons énormément d’argent pour acheter de l’eau. Ce n’est pas normal. C’est même une aberration.





Ça nous appauvrit, c’est une source de stress permanente.





Il faut qu’on nous vienne en aide. Les citoyens ne peuvent pas dépendre de livreurs d’eau en bidons ou des camions-citernes pour une ressource aussi vitale.





L’ÉTAT DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITÉS.





Je jette une bouteille à la mer. Avec un peu de chance, elle parviendra à nos décideurs qui je l’espère prendront ce problème à bras le corps.





À Allah, TOUT-PUISSANT, puisse-t-il faire en sorte qu’il pleuve. Amin





Photo: station de pompage de Vouvouni ce lundi





Faiza Soulé Youssouf