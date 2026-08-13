Décès d'un détenu : communiqué du Parquet de la République ! En effet, RASLANE HALIDI, originaire de Koni-Djodjo était préalable poursuivi pour des fa

UNION DES COMORES

TRIBUNAL DE PREMIERE

INSTANCE DE MUTSAMUDU





CABINET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

COMMUNIQUÉ DU PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE

«DÉCES D'UN DETENU »







Le Parquet de la République porte à la connaissance de la population qu'un détenu nommé RASLANE HALIDI est décédé au sein de la maison d'arrêt de Koki ou il était incarcéré depuis 2015. Le Parquet de la République porte à la connaissance de la population qu'un détenu nommé RASLANE HALIDI est décédé au sein de la maison d'arrêt de Koki ou il était incarcéré depuis 2015.





En effet, RASLANE HALIDI, originaire de Koni-Djodjo était préalable poursuivi pour des faits de meurtre. A l'issue de l'instruction, la Chambre d'Accusation avait disqualifié les faits et devait comparaître devant le Tribunal correctionnel.





Cependant, son audience n'a pu être organisée puisque l'inculpé s'était évadé lors de l'évasion de masse qui s'était produit le 19 août 2020 où 80 détenus avaient réussi à s'échapper de la prison.





Appréhendé, puis réintégré le 27 octobre 2025, Monsieur RASLANE HALIDI a été jugé et condamné pour évasion, mais restait en attente du jugement pour les premiers faits. Monsieur RASLANE HALIDI est malheureusement décédé le 12 août 2026 à la maison d'arrêt de Koki.





Le Procureur de la République tient à clarifier que contrairement à certaines rumeurs qui circulent, le détenu RASLANE HALIDI n'était pas gravement malade et son décès est arrivé instantanément. Le médecin commis pour examiner son corps après son décès a conclu à une mort naturelle.





Enfin, le Parquet de la République réaffirme son attachement aux droits humains dévolus aux détenus et souligne que le rappel à Allah peut arriver peu importe l'endroit où l'on se trouve.





Ainsi, Il est demandé à chacun de s'abstenir de toute rumeur ou spéculation, afin de ne pas troubler l'ordre public ni ajouter à la douleur des familles.





Le Parquet exprime sa profonde solidarité envers la famille endeuillée.





Fait à Mutsamudu, le 13 août 2026





LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

IBRAHIM YOUSSOUF