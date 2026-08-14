Construction du port de Bangoma : Les Mohéliens méritent des explications...sur le transport des matériaux. Les habitants sont désormais simplement in

Construction du port de Bangoma : La population de Mohéli mérite des explications sur le transport des matériaux







Au départ, il avait été convenu que les matériaux provenant de la carrière de Domoni seraient acheminés par voie maritime, de Hoani à Bangoma, afin d’éviter la dégradation de ce tronçon routier. Un mini-port avait même été aménagé à Hoani à cette fin. Au départ, il avait été convenu que les matériaux provenant de la carrière de Domoni seraient acheminés par voie maritime, de Hoani à Bangoma, afin d’éviter la dégradation de ce tronçon routier. Un mini-port avait même été aménagé à Hoani à cette fin.





Or, aujourd’hui, il est annoncé que le transport des matériaux se fera finalement par voie terrestre, sans qu’aucune explication claire n’ait été donnée à la population.





Les habitants sont désormais simplement invités à faire preuve de prudence pendant les heures de transit des camions, alors qu’ils s’interrogent sur les raisons de ce changement et sur les mesures prévues pour préserver l’état de la route.





La population souhaite donc que l’Unité de gestion du projet apporte des éclaircissements sur cette nouvelle orientation et explique notamment pourquoi l’option maritime, initialement retenue et ayant justifié la construction du mini-port de Hoani, n’est finalement plus privilégiée.





La rédaction de Mohéli Matin