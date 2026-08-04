Libération de l'activiste Abdousalam Ibrahim Mpingo alias Bachar

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 04 août 2026 2026-08-04T12:29:00+02:00 Modifier ce post

Libération de l'activiste Abdousalam Ibrahim Mpingo alias Bachar. Arrivé à Moroni sous surveillance policière depuis Dar Es Salam en Tanzanie, le prév

Libération de l'activiste Abdousalam Ibrahim Mpingo alias Bachar

Nous venons d'apprendre par une source proche de Me Mzimba la libération de l’activiste Abdousalam Ibrahim Mpingo, alias Bachar.

Le jeune Abdousalam a été inculpé au mois de mai 2025 pour "escroquerie" présumée et est placé en détention provisoire à la Maison d'arrêt de Moroni. 

Arrivé à Moroni sous surveillance policière depuis Dar Es Salam en Tanzanie, le prévenu a été d'abord auditionné par le Bureau d'Interpol à Moroni avant d'être  entendu pendant deux heures par la Brigade de recherche. 

L'homme avait échangé avec le procureur de la République qui lui a signifié l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance présumés. Après cette audience de première comparution, le magistrat l'a inculpé pour "escroquerie".

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières