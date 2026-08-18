Arab Contractors met ses engins au service de l’aéroport de Bandar Salam

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0 0 18 août 2026 2026-08-18T20:06:00+02:00 Modifier ce post

Arab Contractors met ses engins au service de l’aéroport de Bandar Salam. Chargée de la réalisation du projet du port de Boingoma, Arab Contractors a.

Arab Contractors met ses engins au service de l’aéroport de Bandar Salam


Arab Contractors met ses engins au service de l’aéroport de Bandar Salam

L’entreprise Arab Contractors a mobilisé l’un de ses engins pour débroussailler les abords de la piste de l’aéroport de Bandar Salam, à Mohéli, après la fin des vols. Cette intervention contribue à améliorer la visibilité autour de la piste et à renforcer les conditions de sécurité de l’infrastructure aéroportuaire.

Chargée de la réalisation du projet du port de Boingoma, Arab Contractors a ainsi mis temporairement ses moyens matériels à disposition pour répondre à un besoin d’entretien des abords de l’aéroport.

Cette opération illustre également la contribution de l’entreprise aux infrastructures essentielles de l’île, au-delà de son chantier principal. Elle intervient alors que les travaux du port de Boingoma se poursuivent, avec l’objectif affiché de respecter les exigences de qualité et de sécurité.

La rédaction de Mohéli Matin

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