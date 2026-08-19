À Itsandra, une nomination ne doit pas devenir une fête d’indépendance. Pourtant, des postes et des fonctions existaient déjà dans la région d’Itsandr

À Itsandra, une nomination ne doit pas devenir une fête d’indépendance







Il est vraiment difficile de fermer la bouche lorsqu’on est un citoyen engagé et digne, qui souhaite voir son pays avancer et se développer. Je ne parle pas par haine ni par jalousie, mais parce que j’aimerais voir mon pays produire des résultats et offrir un véritable avenir à sa jeunesse. Il est vraiment difficile de fermer la bouche lorsqu’on est un citoyen engagé et digne, qui souhaite voir son pays avancer et se développer. Je ne parle pas par haine ni par jalousie, mais parce que j’aimerais voir mon pays produire des résultats et offrir un véritable avenir à sa jeunesse.





Aujourd’hui, je vois des jeunes s’enflammer sur les réseaux sociaux parce qu’un monsieur vient d’être nommé ambassadeur dans tel ou tel pays. Mais une question mérite d’être posée : pour quel objectif et pour quels résultats ?





Les gens d’Itsandra ne font pas comme ceux de Masafarini. Encore aujourd’hui, lorsqu’un des leurs est nommé à une fonction, les gens de Masafarini organisent des daïra et des Moulide pour remercier le « roi de la forêt ». C’est leur manière de célébrer une nomination.





Pourtant, des postes et des fonctions existaient déjà dans la région d’Itsandra, et particulièrement dans la ville noble de Ntsoudjini, bien avant l’arrivée de Soulaïmane ben Daoud aux Comores. Nous n’avons pourtant jamais vu une nomination célébrée comme une véritable fête d’indépendance.





Ce qui me dérange aujourd’hui, ce n’est donc pas qu’un Comorien soit nommé ambassadeur. Au contraire, toute nomination qui peut servir les intérêts du pays mérite d’être saluée. Mais une nomination n’est pas encore un résultat.





Ce monsieur, dont certains célèbrent aujourd’hui la nomination, aurait été présenté par un journaliste de Facebook FM comme étant en Suisse sans même disposer d’un véritable bureau pour exercer son travail, au point d’avoir décidé de rentrer aux Comores. Et maintenant, pour le retenir, on lui aurait ajouté la Russie à ses responsabilités diplomatiques.





Très bien. Mais nous attendons surtout de voir ce que cette diplomatie va apporter concrètement au pays.





Car si les nominations suffisaient à développer un pays, les Comores seraient déjà devenues la deuxième Chine sous la présidence d’Azali Assoumani. Les nominations continuent chaque jour : ambassadeurs, directeurs, conseillers et responsables de toutes sortes.





Mais le développement d’un pays ne se mesure pas au nombre de nominations. Il se mesure aux emplois créés, aux investissements obtenus, aux infrastructures réalisées, aux partenariats conclus et aux résultats visibles pour la population.





Alors, chers jeunes, vous avez parfaitement le droit de vous réjouir lorsqu’un Comorien accède à une responsabilité. Mais ne transformons pas chaque nomination en victoire nationale avant même d’avoir vu ses résultats.





Nous ne sommes pas contre les nominations. Nous sommes pour les résultats.





Et si cette nouvelle responsabilité diplomatique permet réellement de faire avancer les intérêts des Comores, nous serons les premiers à le reconnaître et à nous en réjouir.





ISMAEL De Charif