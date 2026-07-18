« Une femme avec une grossesse extra-utérine patiente depuis plus d’une heure dans une ambulance à El-Maarouf». Pour rappel, trois gynécologues manqu

Urgence médicale absolue







Mise à jour à 23h11 : « le bloc du service de santé militaire n’est pas fonctionnel aujourd’hui ». Mise à jour à 23h11 : « le bloc du service de santé militaire n’est pas fonctionnel aujourd’hui ».

Une femme avec une grossesse extra-utérine patiente depuis plus d’une heure dans une ambulance à El-Maarouf, faute de gynécologue pour la prendre en charge.





Selon une source digne de foi, « une femme avec une grossesse extra-utérine patiente depuis plus d’une heure dans une ambulance à El-Maarouf, en provenance de l’hôpital de Mbeni. Elle doit être opérée de toute urgence. Il n’y a pas assez de gynécologues à El-Maarouf, celui qui est de garde est épuisé, les tours de garde s’enchaînent trop vite.





Pour rappel, trois gynécologues manquent à l’appel, à El- Maarouf, qui étaient des contractuels. Une conséquence de la dernière grève qui avait opposé les contractuels qui demandaient un meilleur traitement salarial à la direction.





Cette femme donc n’a pas beaucoup de moyens, selon ma source.





Elle aurait pu se rendre à la Santé militaire pour y subir l’intervention qui permettrait de la sauver sauf que depuis cette semaine, ce type d’opération est passé de 175 000 Kmf à 300 000 Kmf « une somme hors de portée de la patiente », selon mon interlocuteur.





Faïza Soulé Youssouf﻿