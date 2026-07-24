Un international comorien va signer au FC Metz

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 juillet 2026 2026-07-24T12:56:00+02:00 Modifier ce post

Un international comorien va signer au FC Metz. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du FC Metz ont définitivement conclu l'opératio

Mercato Metz : Un international comorien va signer pour 300 000€ !


Un international comorien va signer au FC Metz

Déterminé à se structurer solidement pour jouer les premiers rôles et décrocher sa remontée en Ligue 1 la saison prochaine, le FC Metz passe à l'action. Le club mosellan a trouvé un accord total pour le transfert du défenseur central international comorien Idris Mohamed, révélation de la dernière saison sous les couleurs du Puy.

Les Grenats coiffent la concurrence italienne au poteau


Auteur d'un exercice particulièrement convaincant en National 1, le roc de 22 ans (4 sélections avec les Comores) ne manquait pas de prétendants cet été. Suivi de près par plusieurs formations de l'élite ainsi que par des écuries étrangères réputées comme le Maritimo, Monza ou encore Frosinone, le natif comorien a finalement choisi le projet messin pour poursuivre sa progression.

Un transfert à 300 000 € et un bail jusqu'en 2030


Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du FC Metz ont définitivement conclu l'opération avec Le Puy Foot. La transaction s'élève à 300 000 euros, assortis de différents bonus liés aux performances futures du joueur.

Preuve de la confiance accordée à sa nouvelle recrue, la direction des Grenats a transmis un contrat de quatre saisons à Idris Mohamed, désormais lié au club jusqu'en juin 2030. Un coup malin et abordable pour blinder le secteur défensif avant la reprise du championnat.

Rédacteur

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières