Un international comorien va signer au FC Metz. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du FC Metz ont définitivement conclu l'opératio

Mercato Metz : Un international comorien va signer pour 300 000€ !







Déterminé à se structurer solidement pour jouer les premiers rôles et décrocher sa remontée en Ligue 1 la saison prochaine, le FC Metz passe à l'action. Le club mosellan a trouvé un accord total pour le transfert du défenseur central international comorien Idris Mohamed, révélation de la dernière saison sous les couleurs du Puy. Déterminé à se structurer solidement pour jouer les premiers rôles et décrocher sa remontée en Ligue 1 la saison prochaine, le FC Metz passe à l'action. Le club mosellan a trouvé un accord total pour le transfert du défenseur central international comorien Idris Mohamed, révélation de la dernière saison sous les couleurs du Puy.





Les Grenats coiffent la concurrence italienne au poteau





Auteur d'un exercice particulièrement convaincant en National 1, le roc de 22 ans (4 sélections avec les Comores) ne manquait pas de prétendants cet été. Suivi de près par plusieurs formations de l'élite ainsi que par des écuries étrangères réputées comme le Maritimo, Monza ou encore Frosinone, le natif comorien a finalement choisi le projet messin pour poursuivre sa progression.

Un transfert à 300 000 € et un bail jusqu'en 2030





Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du FC Metz ont définitivement conclu l'opération avec Le Puy Foot. La transaction s'élève à 300 000 euros, assortis de différents bonus liés aux performances futures du joueur.





Preuve de la confiance accordée à sa nouvelle recrue, la direction des Grenats a transmis un contrat de quatre saisons à Idris Mohamed, désormais lié au club jusqu'en juin 2030. Un coup malin et abordable pour blinder le secteur défensif avant la reprise du championnat.





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