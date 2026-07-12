Un international comorien s’est engagé en Angleterre dans un transfert à dix millions d’euros

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 12 juillet 2026 2026-07-12T19:34:00+02:00 Modifier ce post

Un international comorien s’est engagé en Angleterre dans un transfert à dix millions d’euros. Auteur d’une saison pleine avec le Standard de Liège (3

Cet ancien joueur du Stade Brestois s’est engagé en Angleterre dans un transfert à dix millions d’euros


Un international comorien s’est engagé en Angleterre dans un transfert à dix millions d’euros

L’ailier comorien Rafiki Saïd, formé au Stade Brestois, s’est engagé pour trois ans (plus une en option) avec Wolverhampton, en D2 anglaise, dans un transfert estimé à dix millions d’euros.

Auteur d’une saison pleine avec le Standard de Liège (37 matchs de championnat, huit buts, cinq passes décisives), le Comorien a été transféré pour un montant estimé à dix millions d’euros. Entre la Bretagne et la Belgique, Rafiki Saïd est notamment passé par Nîmes et Troyes.

Avec Le Télégramme

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières