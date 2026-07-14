Son Altesse l’Émir du Qatar accueille le Président Azali Assoumani

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 14 juillet 2026 2026-07-14T21:34:00+02:00 Modifier ce post

Son Altesse l’Émir du Qatar accueille le Président Azali Assoumani. Son Altesse le Vice-Émir Cheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, Son Altesse le Représ

Son Altesse l’Émir du Qatar accueille le Président Azali Assoumani

Doha, le 14 juillet /QNA/ Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l’Émir du pays, a accueilli, ce matin au palais de Lusail, Son Excellence le Président Azali Assoumani, accompagné de sa délégation, venu lui présenter ses condoléances à la suite du décès de feu Son Altesse l’Émir Père Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Son Altesse le Vice-Émir Cheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, Son Altesse le Représentant personnel de Son Altesse l’Émir, Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, Son Excellence le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, plusieurs de Leurs Excellences les fils du défunt Son Altesse l’Émir Père et Leurs Excellence les Cheikhs, étaient également présent à cet accueil.

Qatar news agency

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières