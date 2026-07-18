Quand l'État devient une affaire de famille. La véritable richesse d'un pays ne réside pas dans le prestige d'une famille dirigeante, mais dans la con

Quand l'État devient une affaire de famille







L'histoire enseigne une vérité constante : les nations qui confondent l'État avec le patrimoine d'une famille finissent toujours par affaiblir leurs institutions et par compromettre leur propre avenir. L'histoire enseigne une vérité constante : les nations qui confondent l'État avec le patrimoine d'une famille finissent toujours par affaiblir leurs institutions et par compromettre leur propre avenir.





Le pouvoir politique, dans une République, n'est ni un héritage, ni un privilège de naissance. Il est un mandat temporaire confié par le peuple. Dès lors que cette frontière s'efface, l'État cesse progressivement d'appartenir à la nation pour devenir l'instrument d'un cercle restreint.





Dans les États fragiles, certains finissent par croire que le développement se mesure au nombre d'immeubles inaugurés, de routes fraîchement goudronnées ou de cérémonies officielles abondamment relayées par les médias. Pourtant, aucune grande nation n'a bâti sa puissance durable sur la mise en scène du pouvoir. Les peuples prospères ont investi dans la justice, l'école, la santé, la recherche, la liberté, l'innovation et le mérite.





La véritable richesse d'un pays ne réside pas dans le prestige d'une famille dirigeante, mais dans la confiance que chaque citoyen peut avoir envers ses institutions.





Les grandes civilisations n'ont jamais fondé leur grandeur sur la glorification des descendants de leurs dirigeants. Elles ont élevé des institutions capables de survivre aux hommes. Elles ont placé la compétence au-dessus de la parenté, le mérite au-dessus de la fidélité personnelle et l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers.





À l'inverse, lorsqu'un pouvoir tend à se personnaliser ou que s'installe, dans l'opinion publique, l'idée qu'une succession familiale pourrait devenir l'horizon naturel de la vie politique, un signal d'alarme démocratique apparaît. Même sans transmission formelle du pouvoir, cette perception nourrit le doute sur l'égalité des chances, affaiblit la confiance dans les institutions et alimente le sentiment que l'accès aux plus hautes responsabilités dépend davantage de la proximité avec le pouvoir que de la volonté souveraine des citoyens.





L'Histoire est riche de ces exemples.

Dans la Rome impériale, lorsque l'autorité commença à être pensée comme un héritage dynastique, les institutions perdirent progressivement leur autonomie. Les fonctions publiques furent souvent attribuées selon les liens de proximité avec le palais plutôt que selon les compétences. L'intérêt de l'État s'effaça devant les rivalités de cour, accélérant le déclin d'un empire pourtant considéré comme invincible.





Les Comores ne doivent jamais emprunter cette voie.

Notre véritable défi n'est pas seulement économique. Il est institutionnel, moral et culturel. Lorsqu'une partie de la société finit par croire que la proximité avec le pouvoir vaut davantage que le travail, que le silence protège mieux que la vérité ou que l'appartenance à un réseau ouvre plus de portes que la compétence, c'est le contrat républicain lui-même qui s'affaiblit.





Pendant que certains débattent d'une éventuelle continuité familiale du pouvoir ou voient émerger des figures issues du premier cercle dirigeant comme de possibles héritiers politiques, des milliers de Comoriens continuent de faire face à des difficultés bien plus fondamentales : l'accès à l'eau potable, à une électricité stable, à des soins de qualité, à une éducation performante, à un emploi digne et à des infrastructures essentielles.





La République ne peut devenir le théâtre d'une succession héréditaire, réelle ou perçue. Aucun fils, aucune fille, aucun parent d'un chef d'État ne possède un droit particulier à gouverner. Dans une démocratie, chaque citoyen doit pouvoir prétendre aux plus hautes responsabilités à une seule condition : convaincre librement le peuple par son projet, son intégrité et ses compétences.





Le véritable développement consiste à bâtir une société dans laquelle l'enfant d'un pêcheur d'Anjouan, d'un agriculteur de Mohéli, d'un enseignant de Ngazidja ou d'un vendeur ambulant de Moroni dispose des mêmes chances d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État que n'importe quel autre citoyen.





Les nations qui réussissent investissent dans leurs universités, leurs centres de recherche, leurs écoles techniques, leurs hôpitaux, leur agriculture, leurs réseaux d'eau, leur indépendance énergétique et leurs institutions judiciaires.





Les régimes fragiles, eux, privilégient souvent l'image, la communication politique, la personnalisation du pouvoir et la construction d'une continuité autour d'un cercle familial ou clanique.





Mais l'Histoire demeure un juge inflexible.





Toutes les expériences politiques qui ont assimilé l'État à une propriété privée ou familiale ont fini par rencontrer leurs limites. Les régimes peuvent durer des années. Ils peuvent impressionner par leur puissance apparente. Ils peuvent contrôler les institutions, les médias ou l'administration. Pourtant, aucun pouvoir ne demeure éternel.





Le peuple peut patienter longtemps. Il peut supporter de nombreuses épreuves. Mais il conserve la mémoire des injustices, des occasions perdues et des promesses non tenues.





Le jour où viendra le temps du bilan, les citoyens demanderont moins le nom d'un héritier que les résultats obtenus : pourquoi la pauvreté persiste-t-elle ? Pourquoi les jeunes continuent-ils à quitter leur pays ? Pourquoi les hôpitaux demeurent-ils insuffisamment équipés ? Pourquoi l'école peine-t-elle à former les générations futures ? Pourquoi les institutions restent-elles si vulnérables ?





Ce sont ces questions qui écrivent l'Histoire, bien davantage que les ambitions de ceux qui imaginent prolonger un pouvoir par la logique familiale.

Car les bâtiments vieillissent.

Les affiches de propagande disparaissent.

Les clans se divisent.

Les régimes passent.





Mais les institutions demeurent... ou s'effondrent.

Et la véritable grandeur d'un chef d'État ne se mesure jamais à la capacité de préparer un successeur issu de son entourage familial ; elle se mesure à sa capacité de laisser derrière lui une République suffisamment forte pour que nul ne puisse prétendre hériter du pouvoir autrement que par le libre choix du peuple.





Professeur Bashrahil

Intellectuel franco-comorien