Nice : un nouveau suspect arrêté dans l’affaire de l’incendie criminel qui a coûté la vie à 7 Comoriens. Il y a un presque deux ans, dans la nuit du 1

Nice : un nouveau suspect arrêté dans l’affaire de l’incendie criminel qui a coûté la vie à sept membres d’une même famille







L’incendie avait entraîné la mort de sept personnes (dont trois enfants) issues de la même famille, sans lien avec le narcotrafic, dans le quartier sensible des Moulins.





Une nouvelle étape dans l’enquête sur l’incendie criminel ayant causé la mort de sept personnes, toutes membres d’une même famille, a été franchie début juillet avec l’interpellation d’une personne a annoncé ce vendredi le procureur de Nice, Damien Martinelli. Né en 2001, le suspect est âgé de 25 ans et réside dans la ville azuréenne.





Il y a un presque deux ans, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2024, plusieurs individus avaient déclenché un début d’incendie au sein d’un immeuble des Moulins sur fond de narcotrafic dans ce quartier sensible de Nice, régulièrement sujet aux fusillades.





Sept membres d’une même famille d’origine comorienne, trois jeunes enfants, un adolescent et deux femmes âgées de 22 et 46 ans sont mortes dans l’incendie qui a touché leur appartement tandis qu’un homme de 45 ans a fait une chute mortelle en sautant par la fenêtre. Aucun lien n’a été établi entre les personnes décédées et leur participation à un quelconque trafic. En mai dernier, lors d’un déplacement aux Moulins, près de trois semaines après une série de tirs qui avait fait deux morts supplémentaires, Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, avait débuté sa visite en se rendant devant l’immeuble incendié.





6 mises en examen, 2 mandats d’arrêts internationaux





« Les éléments réunis permettaient d’envisager que l’intéressé avait pu jouer un rôle d’intermédiaire dans le cadre de la préparation des faits notamment quant à la localisation du lieu de l’incendie », explique le parquet de Nice dans son communiqué avant d’ajouter que « si l’intéressé reconnaissait une implication relative, il l’expliquait par les menaces qu’il avait reçues ». Après une garde à vue, cet intermédiaire présumé a été mis en examen pour « destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort » et « destruction volontaire par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs en vue d’un crime ». Il avait déjà été condamné plusieurs fois par le passé, notamment pour des « faits de violence avec armes ».





Deux personnes demeurent en fuite dans cette affaire, dont le commanditaire présumé, né au Sénégal, qui avait quitté le territoire français dans la foulée de l’incendie. Détenu un temps en Guinée-Bissau, il est toujours considéré en fuite et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international tout comme un deuxième suspect « initialement localisé » en Algérie.





« À ce jour, six personnes sont mises en examen et placées en détention provisoire en France », souligne le parquet dans son communiqué de presse. « Les investigations se poursuivent de manière intense sous la direction du magistrat instructeur en vue d’une possible clôture de l’information judiciaire dans les mois qui viennent », peut-on lire en guise de conclusion.





Par Jacques Paugam, Le Figaro Nice