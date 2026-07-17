L'Hôpital de Bambao Mtsanga renforce son plateau technique

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0 0 17 juillet 2026 2026-07-17T10:50:00+02:00 Modifier ce post

L'Hôpital de Bambao Mtsanga renforce son plateau technique. Sous la conduite du Directeur général, Dr Anthoumani Issouf, et grâce à l'engagement de so

L'ÔPITAL DE L'AMITIÉ COMORO-CHINOISE RENFORCE SON PLATEAU TECHNIQUE


L'Hôpital de Bambao Mtsanga renforce son plateau technique

L'Hôpital de l'Amitié Comoro-Chinoise (HACC) de Bambao Mtsanga poursuit, ce mercredi 15 juillet 2026, son élan de modernisation avec l'acquisition de nouveaux équipements médicaux, dont deux tables chauffantes, des brancards, un appareil d'échographie, du matériel de laboratoire et d'ostéosynthèse. Financée entièrement sur les fonds propres de l'établissement, cette dotation vient renforcer le plateau technique et améliorer la prise en charge des patients.

Sous la conduite du Directeur général, Dr Anthoumani Issouf, et grâce à l'engagement de son personnel, l'hôpital poursuit ses efforts pour renforcer la qualité des soins et offrir aux équipes médicales des outils adaptés à leurs missions.

Cette nouvelle avancée significative confirme l'ambition de l'HACC de Bambao Mtsanga de proposer une offre de soins moderne, performante et accessible au plus près des besoins de la population.

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