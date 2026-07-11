« L’État est quasiment en cessation de paiement ». Pour éviter la répétition de l’histoire et l’effondrement total, il est de l’intérêt de chacun de s

Lettre à tous les WAKOMORI





Mes chers compatriotes,







Parce que les enjeux et les défis de notre époque sont plus importants que jamais depuis 1975, parce que nous nous sommes jusqu’ici contentés d’interpréter seulement la difficile situation dans laquelle nous vivons, alors qu’il nous appartient désormais de la transformer, je vous prie de bien vouloir accepter que, par cette lettre, je vous parle des Comores, de chacune et chacun d’entre nous, de notre jeunesse, de la diaspora, de toutes les générations et surtout de notre avenir commun. Parce que les enjeux et les défis de notre époque sont plus importants que jamais depuis 1975, parce que nous nous sommes jusqu’ici contentés d’interpréter seulement la difficile situation dans laquelle nous vivons, alors qu’il nous appartient désormais de la transformer, je vous prie de bien vouloir accepter que, par cette lettre, je vous parle des Comores, de chacune et chacun d’entre nous, de notre jeunesse, de la diaspora, de toutes les générations et surtout de notre avenir commun.





Cette lettre est une marque de respect pour le peuple comorien, d’amour et d’engagement. Elle est surtout une invitation à emprunter ensemble la voie de l’espérance.





Mes chers compatriotes,





“Il est temps de nous poser collectivement les questions essentielles”

Il est temps que chacune et chacun de nous, en famille, autour d’une même table, commence par reconnaître que ce que nous vivons aujourd’hui est le résultat de choix politiques et de circonstances historiques. Il est également temps de nous poser collectivement les questions essentielles : en tant que nation, qui sommes-nous ? Quelle est notre situation actuelle ? Et surtout, que voulons-nous devenir ?





Pour ma part, je suis convaincu que, malgré la modestie de notre territoire situé au sud-ouest du canal de Mozambique, les Comores occupent aujourd’hui une place stratégique importante. Notre position géographique, ainsi que l’existence avérée de ressources naturelles telles que le gaz et le pétrole, font de notre pays un enjeu majeur dans la région de l’océan Indien.





Ainsi, dans le contexte actuel de désordre géopolitique et d’incertitudes mondiales, où la force semble trop souvent l’emporter sur le droit au détriment de la coexistence paisible de la communauté internationale, cette réalité doit interpeller tous les Comoriens. Car tout grand enjeu représente à la fois des opportunités à saisir, des défis à relever et des risques à éviter. Notre situation est d’autant plus délicate que notre pays est un État archipélagique.





“Nous subissons déjà les effets du jeu d’influence des grandes puissances”





Dans tous les cas, ce n’est pas une hypothèse, mais une évidence. Nous subissons déjà les effets du jeu d’influence des grandes puissances dans notre région et en particulier aux Comores. La volonté française de renforcer sa présence, l’installation grandissante de la Chine, l’ambition affichée de la Russie, les récentes manœuvres militaires communes entre les États-Unis et les Comores, et enfin, l’intérêt croissant d’autres acteurs internationaux et les calculs géostratégiques des grandes nations témoignent de l’importance grandissante de notre pays.





Cette situation est une opportunité que nous devons savoir exploiter avec intelligence. Dans le cas contraire, si nous n’y prenions pas garde, elle pourrait transformer irrémédiablement les Comores en un terrain de rivalités, de tensions et de conflits ouverts entre les îles et les puissances, comme cela est le cas dans plusieurs régions du monde : notamment en République démocratique du Congo, en Libye, au Soudan, en Somalie, au Yémen ou encore au Liban, voire ce qui se passe chez notre voisin, le Mozambique.





Pour éviter un tel scénario, il est de notre devoir de changer de paradigme. Nous devons adopter une vision commune, construire une stratégie nationale cohérente et renforcer à la fois l’unité et notre capacité à redéfinir les relations avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux sur la base de nos intérêts nationaux. Cela suppose une démarche fondée sur la compréhension mutuelle, le respect réciproque et la défense des intérêts de chacun.





Rien ne nous empêche de parvenir à une telle fin, je vous rassure. Car, en réalité, il n’y a parmi nous ni rejet de la comorianité, ni confédéraliste ni séparatiste. Ce qui existe en revanche, ce sont des frustrations nourries par la pauvreté, par une perception d’injustice dans la gouvernance et par une attitude hégémonique de certains qui considèrent qu’une partie de notre peuple aurait davantage de droits que les autres.





C’est encore la volonté de changement de paradigme qui me permet d’affirmer, à titre d’exemple, que le bilan des 50 ans d’indépendance de notre pays, fait en 2025, l’a été sous un angle qui n’a pas servi notre cause nationale. Que chacun imagine l’effet, l’espoir et la force qui auraient pu naître dans le psychisme de la jeunesse comorienne si nos politiques, historiens et intellectuels s’étaient évertués à démontrer que, malgré toutes les turpitudes vécues, nous avons réussi en 50 ans vingt fois plus que ce que la colonisation n’a pas réalisé en 150 ans. On est passé, par exemple, de 50 km de route bitumée à plus de 700 km aujourd’hui. Il se trouve même que nous sommes les enseignants, les médecins, les administrateurs, les magistrats et les opérateurs économiques sur l’ensemble des quatre îles de notre territoire national.





“Depuis 1975, l’histoire politique des Comores a connu trois grandes périodes”





Alors, selon moi, ce bilan, tel qu’il a été fait, n’a servi qu’à ceux qui n’attendent pour applaudir que le jour où nous apporterions la preuve que nos anciens ont eu tort d’avoir déclaré notre indépendance. Si, par malheur, cela devait nous arriver, ne serait-ce pas le jour de la honte, du désaveu et de la remise en cause totale de notre existence en tant que pays, nation et État ? Ce qui est inacceptable, indigne, une entorse à notre fierté nationale.





Mes chers compatriotes,





L’imminence de changer de trajectoire et d’écrire un nouveau récit nous oblige encore à admettre que, depuis 1975, l’histoire politique des Comores a connu trois grandes périodes :





- Une période d’instabilité accrue, aux multiples tentations, comme si la nation était à la recherche d’une voie salutaire : celle-ci a duré 25 ans, au cours de laquelle les assassinats des présidents étaient monnaie courante, à tel point que celui qui accédait à cette fonction était perçu comme un condamné à mort en attente de l’exécution de sa sentence.





- Puis, une période de 15 ans de relative stabilité, quel que soit ce que l’on peut en penser.





- Enfin, depuis 2016, une période de 10 ans d’incertitudes marquée par des dérives autoritaires aux relents monarchiques et par l’instauration d’un parti-État.





“L’État est quasiment en cessation de paiement”





C’est tout cela qui est à l’origine de la déstructuration et de la faillite actuelles : constitutionnelle et institutionnelle, judiciaire et morale, sociale et religieuse, politique et économique. Que dire de notre pays, lorsqu’on sait que toutes les sociétés et agences publiques (ONICOR, SONELEC, SONEDE, Hydrocarbures, Fonds d’entretien…) sont en faillite ? Le pire est que même l’État est quasiment en cessation de paiement, dans la mesure où il est contraint de s’endetter mensuellement pour honorer les salaires des fonctionnaires.





Pour éviter la répétition de l’histoire et l’effondrement total, il est de l’intérêt de chacun de se faire une idée du cheminement ayant conduit notre pays à ce désastre. En effet, tout a commencé en 2018 par la plus flagrante violation de notre texte fondamental, qui a mis fin à la Cour constitutionnelle, l’illégale révision de la Constitution, les atteintes aux libertés, les humiliations de toute nature, les arrestations arbitraires, les emprisonnements, les assassinats, les viols et crimes (contre les femmes et les enfants surtout), la corruption généralisée, la gabegie des deniers publics : une gouvernance injuste et injustifiable, sans éthique, accompagnée d’une apologie de la stigmatisation, de la haine, de la violence et de tout ce qui nous divise, bref, les injustices de tous genres.





Mes chers compatriotes,





Malgré le désastre ci-dessus décrit, je suis personnellement convaincu que rien n’est perdu. Notre pays a encore en sa possession tous les ressorts pour réussir un véritable changement et construire, en conséquence, sa prospérité. Chez nous, en Afrique, on dit toujours que « même au plus sombre de la nuit, l’aube est toujours à la portée de la main, mais il faut savoir tendre la main ». Pour y parvenir, il faut que chacun de nous soit prêt à offrir le meilleur de lui-même en mobilisant toute notre énergie, notre intelligence et notre amour pour reprendre en main notre destin commun. Il faudrait donc qu’une voix se lève et qu’une force se soulève.





“La situation actuelle impose un changement radical”





C’est ainsi qu’en toute modestie, je me permets de convier tous les leaders politiques comoriens, d’origine anjouanaise en particulier, prétendant à l’élection présidentielle de 2029, à porter désormais un discours, à adopter un comportement et à poser des actes qui donnent espoir et rassurent tous les Comoriens que demain sera un autre jour. Car la situation actuelle impose un changement radical dans la vision politique, dans les comportements des dirigeants et dans les instruments à manier pour réussir à relever le défi.





Par ailleurs, celles et ceux qui auront la charge de gouverner les Comores lors de la prochaine tournante doivent dès à présent mesurer le poids de la responsabilité qui pèse sur eux. Car il s’agira nécessairement de réconcilier les îles entre elles en rétablissant les équilibres structurels et constitutionnels qui permettront un développement harmonieux de notre pays au profit des citoyens de chaque île. Il s’agira également d’imaginer et de mettre en œuvre un mécanisme de vérité et de réconciliation pour réparer les injustices commises par l’État sur la population et par les citoyens entre eux-mêmes. Il ne faudrait surtout pas occulter les graves manquements des gouvernants en faisant table rase de l’histoire. Il faudra, au contraire, être prêt à remuer notre passé par devoir de mémoire, sans haine, sans règlement de comptes.





C’est ce peuple réconcilié avec lui-même et avec l’État, guéri des plaies du séparatisme, de l’insularisme, du népotisme, de la corruption, de l’impunité, de la gouvernance hasardeuse, qui pourra bâtir un pays uni, démocratique et prospère. L’espoir pour ce changement est là, avec la prochaine alternance de 2029, à laquelle les Comoriens sont très attachés. Les récents événements de mobilisation populaire contre la hausse des prix des carburants en mai 2026 en sont d’ailleurs la preuve, qui montre que le peuple est enfin prêt. Pour ma part, j’ai choisi d’accompagner cette conscience populaire naissante et j’entends y consacrer tout le reste de ma vie.





“Redonner le goût de la politique à la jeunesse et hisser la conscience citoyenne”





J’ai longtemps réfléchi, consulté, associé beaucoup de gens, d’acteurs socio-politiques, et j’ai décidé de tout mettre en œuvre pour donner un sens à la notion de WAKOMORI en construisant un véritable mouvement de pensée, d’organisation et de transformation, avec pour objectif premier : redonner le goût de la politique à la jeunesse et hisser la conscience citoyenne à un niveau jamais atteint. Avec une telle jeunesse avertie, ayant tiré toutes les leçons du passé, aussi bien des réussites que des échecs de l’expérience de nos anciens, nous aurons certainement construit un socle parfait pour :





- Reconstruire l’État et l’autorité ;

- Rétablir l’autonomie et l’équilibre des îles ;

- Reconnaître et mobiliser la force de la diaspora comorienne ;

- Offrir à la femme comorienne la place de choix qu’elle mérite ;





- Porter les profondes réformes nécessaires de la justice ;

- Mettre en œuvre toutes les libertés collectives et individuelles garanties par la Constitution ;

- Lutter efficacement contre la corruption ;

- Repenser notre système éducatif, sanitaire et notre politique de l’emploi ;

- Engager, enfin, les réformes économiques indispensables pour la prospérité des Comores.





Pour certains, une telle démarche est un appel à construire l’alternance de 2029. Mais pour moi, c’est une invitation pressante sur la voie de l’espérance, qui ne peut avoir de sens que si elle nous amène à réaliser notre vœu le plus cher : celui de construire un pays réconcilié, uni, juste, démocratique, écologique et prospère, où chaque citoyen peut vivre dignement et être fier d’être comorien. Cela est possible, assurément, car, comme on le dit souvent, « quand un peuple veut, il peut ».





Enfin, mon désir le plus ardent est de voir cette lettre se traduire dans la conscience de mes concitoyens comoriens comme un appel au rassemblement, car notre destin dépend de notre capacité à nous unir et à croire que l’histoire n’est jamais écrite à l’avance.





Je ne saurais terminer cette lettre sans avoir une pensée particulière pour tous les martyrs de l’histoire des Comores, les victimes des injustices sociales, des pouvoirs publics, et toutes les vies brisées par ceci ou par cela.





À tous les WAKOMORI, j’adresse un message de libération et d’espérance.





Que Dieu protège et bénisse les Comores.





Abidhar ABDALLAH

Tel: 00269 344 37 77

Email: abidharabdallah@gmail.com »