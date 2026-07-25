Les oubliés d'un combat, les leçons du pouvoir. La première campagne, puis celles qui ont suivi, ont porté l'empreinte de cet engagement collectif. No

Les oubliés d'un combat, les leçons du pouvoir







Qu'en est-il des engagements qui ne se mesurent ni aux postes obtenus ni aux privilèges acquis, mais aux sacrifices consentis lorsque rien n'était encore acquis ? Qu'en est-il des engagements qui ne se mesurent ni aux postes obtenus ni aux privilèges acquis, mais aux sacrifices consentis lorsque rien n'était encore acquis ?





Rappel : en 2013, deux ans avant l'entrée effective en campagne pour l'élection présidentielle, nous étions quelques membres de la diaspora comorienne de France à croire au retour politique d'Azali Assoumani. À une époque où beaucoup hésitaient encore à s'engager, nous avons choisi d'agir. Nous avons créé une dynamique, porté un message et construit, avec conviction, une communication qui allait contribuer à installer une nouvelle espérance.





À la tête de cette équipe se trouvait l'infatigable et incontournable Msa Ali Djamal, dont la détermination ne s'est jamais démentie et jusqu'aujourd’hui alors que nous sommes nombreux à lâcher prise à bout de force. À ses côtés, le camarade et grand frère Son Excellence Souef Mohamed El-Amine, alors en fonction aux Nations Unies, cette période-là apportait un soutien stratégique et logistique précieux. Ensemble, avec de nombreux autres militantes et militants souvent anonymes, nous avons donné de notre temps, de notre énergie et de nos moyens, sans attendre d'autre récompense que la réussite d'un projet auquel nous croyions.





La première campagne, puis celles qui ont suivi, ont porté l'empreinte de cet engagement collectif. Notre manière de communiquer, notre présence sur le terrain et dans les réseaux de la diaspora et sur place aux Comores ont contribué à façonner une dynamique que beaucoup reconnaissaient alors.





Le temps a passé. Le pouvoir a changé les visages autour de lui. Ceux qui étaient présents aux heures difficiles sont devenus, pour beaucoup, les oubliés de cette histoire. D'autres sont arrivés lorsque le chemin était déjà tracé. Aujourd'hui, ils occupent les espaces du pouvoir avec un sentiment d'exclusivité qui laisse parfois place au mépris envers ceux qui ont pourtant participé à la conquête de cette victoire.





Il ne s'agit pas de réclamer des privilèges. Il ne s'agit pas non plus davantage de revendiquer une quelconque propriété sur un pouvoir qui appartient, en définitive, au peuple. Il s'agit simplement de rappeler qu'une nation se construit aussi sur la reconnaissance de ceux qui ont servi avec loyauté, souvent dans l'ombre et dans la difficulté.





L'ingratitude est une faiblesse politique. Elle finit toujours par éloigner les femmes et les hommes de bonne volonté. Un pouvoir qui oublie sa propre histoire prend le risque de ne plus comprendre son avenir.





À ceux qui pensent que les positions d'aujourd'hui sont éternelles, je voudrais rappeler une vérité, rappeler que le pouvoir n'est jamais l'État. Le pouvoir passe alors que l'État demeure. Les fonctions changent de mains mais les institutions restent. Les hommes traversent les responsabilités, mais l'histoire, elle, retient autant les actes à la place des comportements.





Nous n'avons ni regret d'avoir servi ni honte d'avoir cru. Nous gardons la tête haute, forts de notre engagement et de notre fidélité aux idéaux qui nous animaient. Les circonstances changent, les majorités aussi, mais les convictions profondes ne s'effacent pas. Dans ce contexte, nous avons vu qui à notre égard se comportaient orgueilleusement, ceux-là mêmes que le villain comportement les juge coupables aujourd’hui car ils subissent les mêmes acharnements.





J'ai envie de dire à tout ce monde que l'avenir appartient toujours à ceux qui savent conjuguer la mémoire, la reconnaissance et l'humilité. Car aucun pouvoir ne dure assez longtemps pour effacer le souvenir de celles et ceux qui ont contribué à le bâtir.





Abdoulatuf Bacar