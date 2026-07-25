Le syndrome de la résignation : le dernier chaînon de la servitude. Ce mal porte un nom : le syndrome de la résignation. C'est le plus dangereux des.

Le syndrome de la résignation : le dernier chaînon de la servitude







L'histoire est parfois cruelle. Elle se répète lorsque les peuples oublient les leçons de leur propre passé. L'histoire est parfois cruelle. Elle se répète lorsque les peuples oublient les leçons de leur propre passé.





Pour la deuxième fois depuis l'indépendance de notre pays, les Comores ont vu s'abattre sur elles un régime fondé non sur le suffrage, ni sur la justice, mais sur la peur, la force des armes et la terreur érigée en mode de gouvernement.





De 1978 à 1989, puis de 2017 à 2026, notre peuple a vécu sous le poids d'un pouvoir qui a substitué la violence au droit, l'arbitraire à la justice et la peur à l'espérance.





Mais le plus douloureux n'est pas seulement la brutalité des dirigeants. Le plus douloureux est le silence des gouvernés. Car un peuple ne perd pas sa liberté le jour où un tyran s'empare du pouvoir. Il commence à la perdre lorsqu'il accepte l'inacceptable, lorsqu'il banalise l'injustice et lorsqu'il finit par considérer la soumission comme une fatalité.





Ce mal porte un nom : le syndrome de la résignation. C'est le plus dangereux des poisons politiques. Il ne tue pas les corps ; il anesthésie les consciences. Il détruit le courage, éteint la révolte et transforme les citoyens en simples spectateurs de leur propre destin.





L'Afrique a longtemps souffert de cette maladie.





Après des siècles d'esclavage, de traite négrière, de colonisation et d'humiliations, les peuples africains avaient cru retrouver leur liberté au moment des indépendances. Mais les anciens empires avaient déjà préparé l'après-colonisation. Ils partirent sans réellement partir.





Ils remplacèrent les gouverneurs par des présidents, les administrateurs coloniaux par des élites dociles, les chaînes de fer par les chaînes de la dépendance politique et économique.





Ainsi naquit la Françafrique et, avec elle, toute une génération de dirigeants dont la survie dépendait davantage des capitales étrangères que de la volonté de leur propre peuple.





Pour conserver leurs privilèges, ils emprisonnèrent, torturèrent, censurèrent, assassinèrent parfois. Ils gouvernèrent contre leurs peuples afin de demeurer utiles à leurs protecteurs.





Pendant longtemps, le continent sembla prisonnier de cette mécanique infernale.





Puis l'Afrique se réveilla. Des hommes refusèrent de courber l'échine. Patrice Lumumba. Thomas Sankara. Ali Soilih. Et tant d'autres.





Ils comprirent qu'aucun peuple ne peut construire sa dignité en vivant à genoux.





Ils rêvaient d'une Afrique souveraine, respectée, maîtresse de ses ressources, de son destin et de sa parole.





Ils furent combattus. Beaucoup furent éliminés.





Mais les idées ne meurent jamais.





Aujourd'hui, d'un bout à l'autre du continent, les peuples africains relèvent la tête. Ils refusent les anciennes tutelles. Ils réclament leur souveraineté. Ils exigent le respect de leur dignité.





Une nouvelle Afrique est en marche. Et pourtant... Les Comores semblent encore prisonnières des vieux démons du passé. Notre pays demeure enlisé dans une culture de la peur, du clientélisme et de la résignation.





Comme si l'histoire s'était arrêtée aux portes de notre archipel. Comme si nous étions condamnés à accepter l'inacceptable. Non. Aucun peuple n'est condamné à vivre éternellement sous la domination. Aucun destin n'est irréversible.





Les grandes nations ne naissent pas de la résignation. Elles naissent du courage.





Le moment est venu pour les Comoriens de retrouver ce supplément d'âme qui fait les grands peuples.





Il est temps que chaque citoyen comprenne qu'il porte une part de responsabilité dans le destin collectif de la Nation.





L'avenir des Comores ne peut plus être abandonné à ceux qui confondent le pouvoir avec un patrimoine personnel, l'État avec un clan et la République avec un instrument de domination.





Notre pays est en danger. Ce ne sont pas seulement nos institutions qui vacillent. Ce sont nos valeurs. Notre identité. Notre mémoire. Notre héritage. Deux mille ans d'histoire ont façonné cette Nation. Des générations entières ont bâti ce patrimoine au prix du sang, des sacrifices et d'une fidélité inébranlable à leur terre.





Nous n'avons pas le droit de laisser cet héritage disparaître sous les ruines d'un État confisqué. Peuple comorien,





L'heure de la résurrection nationale est venue. L'heure n'est plus à la peur. L'heure n'est plus aux divisions. L'heure n'est plus à la résignation. Elle est au réveil des consciences. Elle est à la reconquête de notre dignité. Elle est au rassemblement de toutes les forces patriotiques décidées à rendre au peuple comorien ce qui ne devait jamais lui être retiré : sa liberté, sa souveraineté et son avenir.





L'histoire jugera notre génération. Elle retiendra soit qu'elle s'est résignée à disparaître dans le silence, soit qu'elle a eu le courage de se lever pour sauver la République.





Le choix nous appartient. Et il nous appartient maintenant.





Kamal Abdallah