Le pouvoir menace Mahmoud Salim Hafi de poursuites après sa déclaration ! La réplique des autorités officielles ne s'est pas fait attendre. Dans un co

Tensions au sommet de l'État : Mahmoud Salim Hafi pointe des blocages au sein du gouvernement, le pouvoir dément en bloc et menace de poursuites







La scène politique comorienne enregistre une nouvelle controverse entre révélations internes et démentis catégoriques de l'exécutif. La scène politique comorienne enregistre une nouvelle controverse entre révélations internes et démentis catégoriques de l'exécutif.





Invité sur Fcbk FM, Mahmoud Salim Hafi, ancien ministre et ancien secrétaire général adjoint du gouvernement (SGAG), a dressé un tableau particulièrement critique de la gestion des affaires publiques et du parti au pouvoir. Au cœur de ses déclarations figure une révélation explosive sur le fonctionnement de l'appareil d'État : des membres du gouvernement auraient adressé une lettre confidentielle au président Azali Assoumani pour dénoncer les entraves répétées du Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fath, à l'exécution de leurs missions constitutionnelles.





Mahmoud Salim Hafi s'est également penché sur la crise de légitimité qui guette la Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) à l'approche de la fin de mandat de son bureau actuel, tout en soulevant la question de l'opacité financière au sein de la formation présidentielle.





La réplique des autorités officielles ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 23 juillet 2026 à Moroni, le Gouvernement de l'Union des Comores indique avoir pris connaissance « avec gravité » de ces affirmations. Rejetant en bloc l'existence de la moindre démarche ministérielle, l'exécutif qualifie ces accusations de « fausses et dénuées de tout fondement ».





Condamnant « avec la plus grande fermeté » des propos jugés mensongers et assimilés à une entreprise délibérée de division, le pouvoir avertit que ces déclarations engagent « pleinement la responsabilité de son auteur devant les instances compétentes », ouvrant ainsi la voie à de potentiels développements judiciaires.





Ce face-à-face entre un ancien haut responsable du gouvernement et l'exécutif en place met en lumière les tensions palpables au sommet de l'État. Entre liberté d'expression, exigence de redevabilité dans la gestion publique et impératif de stabilité institutionnelle, cette affaire continue de captiver l'opinion publique.





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